Resumo: 275º Episódio - 26 de julho (quarta-feira)

Ao ouvir Miguel falar em reorganizar a sua vida, Diana sente-se responsável pelo tio ter abdicado de muita coisa. Este nega e assegura que não foi ela quem o desviou dos seus objetivos. Simone comenta, atordoada, com eles a conversa normal que conseguiu ter com a sua mãe, ao telefone.

Teresa alerta Francisca para deixar as miúdas estarem com os irmãos. Marta ouve a avó falar da reabertura da investigação da morte de Laura e fica preocupada.

Afonso insiste com Clara para que lhe diga o que se passa mas ela não revela nada. Falam das irmãs mais novas e do facto de terem de lhes contar que desconfiam que Francisca esteja envolvida na morte de Laura.

De noite, Francisca vai buscar um copo de água à cozinha quando repara na luz da biblioteca acesa. Estranha e dirige-se para lá. Quando vai a apagar a luz, Telmo surpreende-a, dizendo que é melhor deixar a luz acesa para o ver melhor. Francisca fica em pânico.

Lobo está preocupado com Clara por ela arcar com tudo sozinha. Ela revela que Afonso anda desconfiado mas ainda não lhe pode contar nada. Quer ir a São Tomé e Lobo assegura que se ela for, ele irá com ela.

Francisca tenta dar a volta a Telmo, dizendo que sente a sua falta. Telmo não se deixa iludir e exige-lhe dinheiro em troca do seu silêncio.

Tomané fala com Liliana sobre terem filhos mas esta quer assentar primeiro e ter estabilidade. Ao ver Lili a comer um dos seus iogurtes, Gisela chama-lhe ladra.

Nelson confessa a Lucas que Esmeralda é muito chata e burra. Esta entra e fala de Ricardo ser gay para ofender Preciosa. Esta fica sentida e afasta-se. Nelson repreende a namorada e diz-lhe que foi muito feio fazer aquela conversa e sai irritado.

Quando Manel lhe leva o bebé, Francisca afirma que preferia não o ver. Aproveita o momento e pergunta-lhe, irritada, sobre a investigação da morte de Laura mas Manel não adianta nada. Rosa entra e revela a Manel que é ela quem trata do seu filho. Manel dá-lhe o seu contacto para o caso de acontecer algo fora do normal.

Marta procura os irmãos para saber o que há de novo para reabrirem o caso da morte da mãe. Clara recebe com estranheza uma mensagem de Francisca a dizer que pode ir buscar Daniela.

Em São Tomé, Augusto beija Laura com brusquidão e leva-a para dentro da cabana para a violar.

Edite fica entusiasmada com o telefonema de Bárbara que quer investir na sua marca. Pede-lhe só para falar com Timóteo antes de aceitar a sua proposta. Bárbara mostra-se compreensiva e só coloca uma ressalva, que a relação de Vicente com Helena não interfira no assunto e Edite assente. Bárbara e Gabriel combinam ir comemorar a nova sociedade de Bárbara com os pais dele.

Dolores pede a Alice que não deixe Nelson alugar mais quarto nenhum no hostel para dormir com Esmeralda. Promete fazer tudo o que Alice quiser, até faz promoção ao hostel, se for necessário.

Esmeralda lamenta-se a Miranda sobre Nelson mas esta mal lhe liga porque está cheia de trabalho. Sem ninguém ver, Esmeralda tira 100€ da caixa.

Armando está irritado com Raul porque este se atrasou na produção da cerveja e fez com que o sogro se atrasasse também no trabalho dos azulejos. Ao saber que os Azulejos Resende vão a Barcelona, Gisela fala com Bárbara para ser a representante da empresa.

No ginásio, Joana flirta com um atleta mais velho. Francisca repara nisso e chama-lhe reles e avisa-a que ainda vai pagar pelo que lhe fez. De seguida, Francisca paga a Cruz e diz-lhe que não precisa mais dos seus serviços.

Em São Tomé, Laura pede a Augusto que a solte, reforçando que o odeia e que só sente nojo. Ele bate-lhe e ela pede-lhe que acabe com ela, duma vez por todas. Augusto recorda-lhe que foi ele quem a salvou e que lhe deve a vida. Por fim, garante que Laura é sua e que nunca a vai libertar.

Manel e Pilar tratam de tudo para evitar que Clara perca a liberdade condicional por profanação e vandalismo do caixão da mãe. Manel fica esperançoso em relação a Laura estar viva e Pilar diz-lhe, vitoriosa, que conseguiu o mandado para pôr Francisca sob escuta.

Francisca deixa Daniela ir encontrar-se com Clara mas em troca pede-lhe que roube as chaves de casa a Clara e lhas entregue.