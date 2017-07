Resumo: 274º Episódio - 25 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara procura Pilar para lhe contar que abriu o caixão de Laura e que o corpo da mãe não estava lá. Pilar fica chocada e afirma que ela não podia ter feito isso.

Em São Tomé, Laura continua presa pela corrente. Olha em redor e chora, desesperada. Tenta libertar-se, sem sucesso.

Em casa, Timóteo vê desolado os extractos bancários. Edite não consegue deixar de pensar em Laura e quer encontrá-la. Timóteo pede-lhe que foque a sua atenção no negócio do chocolate “Amor Maior”.

Bárbara partilha com Gabriel que quer ser investidora da marca de Edite. Gabriel alegra-se mas não quer que ela se sinta na obrigação de lhe agradecer por nada do que fez como médico. Mafalda gosta de os ver juntos.

Lucas fica surpreso por Diana o procurar no hostel. Ela reforça que está tudo esclarecido entre eles e que gosta da sua companhia. Riem muito juntos.

Gisela partilha com Miranda que apanhou outra vez Cátia a chorar por causa de Alex. Quim fica cheio de ciúmes ao saber que Tomané vai viver para casa de Dolores.

Francisca, irritada com a tampa de Telmo, manda Cruz ficar de plantão na garagem. Marta cruza-se com ele e reconhece-o de algum lado. Quando fica a sós com a mãe adotiva, Marta conta a Francisca que Daniela está muito em baixo e pede-lhe para irem ver os irmãos. Francisca recusa.

Sebastião sai para jantar com Mafalda. Raul mete conversa com Manel e este confronta por andar a enganar Miranda e Cátia com Francisca. Raul fica em pânico ao perceber que Manel e Alice sabem de tudo.

Clara desabafa com Lobo, tem muitas questões na sua cabeça e cada vez lhe parece mais real que a mãe possa estar viva. Lobo alerta-a para não estar a ser racional e Clara mostra vontade de ir a São Tomé.

Pilar fala com Vicente para que este aceite o facto de Ricardo ser gay. Vicente não se sente ainda preparado para isso e Pilar pede-lhe que, pelo menos, não o hostilize no lançamento da plataforma de ginástica de Mafalda.

Ao ver Helena arranjada para o recital de música, Alex critica a mãe. Para piorar tudo esta ainda tem um colar oferecido por Carlos. Alex reforça que nunca vai aceitar a nova relação da mãe.

Cátia recusa-se a ir morar na mesma casa que o pai. Alex aparece e reconhece que foi um estúpido mas pressiona-a a abortar na mesma. Cátia chora com os nervos e Miranda tenta perceber o que se passa com a filha mas Cátia não lhe conta nada, o que deixa Miranda preocupada.

Dolores recebe Liliana e Tomané em sua casa. Gisela provoca Liliana e impõe regras para a convivência entre ambas na mesma casa. Quim também aparece para jantar e com o passar do tempo, Liliana perde a paciência com Gisela e quase andam à pancada.

No hostel, Esmeralda e Preciosa olham-se desafiadoras. Humilde, Preciosa vai pedir-lhe desculpa e reconhece que agiu mal. Nelson defende Preciosa o que deixa Esmeralda insegura. Nelson está farto dela mas não a quer magoar.

Ao ouvir Miguel falar em reorganizar a sua vida, Diana sente-se responsável pelo tio ter abdicado de muita coisa. Este nega e assegura que não foi ela quem o desviou dos seus objetivos. Simone comenta, atordoada, com eles a conversa normal que conseguiu ter com a sua mãe, ao telefone.

Teresa alerta Francisca para deixar as miúdas estarem com os irmãos. Marta ouve a avó falar da reabertura da investigação da morte de Laura e fica preocupada.

Afonso insiste com Clara para que lhe diga o que se passa mas ela não revela nada. Falam das irmãs mais novas e do facto de terem de lhes contar que desconfiam que Francisca esteja envolvida na morte de Laura.

De noite, Francisca vai buscar um copo de água à cozinha quando repara na luz da biblioteca acesa. Estranha e dirige-se para lá. Quando vai a apagar a luz, Telmo surpreende-a, dizendo que é melhor deixar a luz acesa para o ver melhor. Francisca fica em pânico.