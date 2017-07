Resumo: 273º Episódio - 24 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar comunica a Clara que conseguiu a autorização para exumar o corpo de Laura. No entanto, todo o processo pode demorar cerca de um mês. Perante a tristeza da sobrinha, Pilar lembra-a de que os seus irmãos precisam dela.

Clara cruza-se com Manel e este reforça que Pilar está a fazer todos os possíveis para apurar a verdade. No entanto, Clara continua magoada com ele por este não lhe ter dito a verdade. Manel explica que não lhe queria dar esperanças de Laura estar viva sem ter provas.

Liliana está cheia de dúvidas quando Tomané quer vendá-la para lhe fazer uma surpresa com o sotão de Dolores e Alice aconselha-a a fazer o que Tomané lhe pede. Henrique aparece e mostra vontade de manter a sociedade com Alice que fica satisfeita com isso.

Tomané chega a casa de Dolores com Liliana vendada. Ela ouve a voz de Dolores e sente-lhe o perfume. Quando Tomané lhe tira a venda, Liliana recusa-se a viver ali. Tomané suplica-lhe e explica que é por pouco tempo.

Na fábrica de azulejos, Gisela rejeita uma chamada de Quim e manda-lhe uma mensagem com uma desculpa esfarrapada. Lucas critica-a por estar a mentir ao namorado. Armando partilha com eles que Liliana e Tomané vão viver no sotão lá de casa e espera que tudo corra bem.

Marta repreende Alex, Cátia precisa do seu apoio e reforça que a decisão de abortar não é fácil nem se toma de ânimo leve. Alex fica irritado com a conversa e reage de forma infantil. Marta chama-lhe criança e insensível.

Francisca vai buscar o seu filho a casa dos Paiva. Manel recusa-se a entregar-lhe o bebé e chama-lhe a atenção por andar envolvida com Raul que é casado e tem uma filha. Perante a frieza de Francisca, Manel afirma que Miranda e Cátia não mereciam.

Lobo surpreende Clara com a máquina fotográfica de Laura arranjada. Esta fica muito feliz e agradece-lhe. Resignada, conta que ainda vai ter de esperar algum tempo para saber os resultados do teste de ADN. Lobo tem uma ideia e afirma que talvez consiga resolver o assunto mais depressa.

Bárbara pede opinião a Vicente sobre a sua intenção de investir na marca de chocolate “Amor Maior”. O pai é da opinião que se o projecto for viável pode ser uma ótima ideia.

No supermercado, Ricardo faz compras e esbarra com Dolores que lhe diz que devia ter vergonha por ter enganado Preciosa. Quim e Diana também o recriminam pois também são amigos de Preciosa. Ricardo pede desculpa mas ninguém o perdoa.

Miguel reúne todos os funcionários do supermercado por causa da cena de pancada entre Preciosa e Esmeralda. Adverte Nelson que é tudo sua responsabilidade. Este desculpa-se enquanto Dolores fala com desdém de Esmeralda e defende Preciosa.

Alex procura Cátia para a pressionar a resolver a situação da gravidez não planeada. Quando lhe oferece dinheiro, Cátia fica ofendida e diz que ele é um insensível e reforça que não o quer ver mais.

Francisca prepara Daniela para uma sessão de hipnose e dá-lhe um comprimido. São interrompidas por um telefonema de Telmo que quer encontrar-se com Francisca.

Depois de Francisca sair com Cruz, Daniela chora e Marta fica preocupada ao ver a irmã naquele estado. Daniela sente vontade de desistir de viver e Marta tenta acalmá-la e dá-lhe força.

Em São Tomé, Laura está acorrentada enquanto Augusto prepara o material de pesca. Ela pede-lhe que a leve mas ele recusa pois não confia nela. Laura chora, desesperada.

No cemitério, Clara segue com Lobo até ao jazigo da família. Está muito nervosa e Lobo pede-lhe que o avise se, em algum momento, se sentir desconfortável. Clara abre o jazigo. Lá dentro, Lobo pede a Clara que não olhe quando abrir o caixão de Laura pois pode ser muito impressionante. Com o pé-de-cabra, Lobo abre o caixão e só encontram terra lá dentro.

Apressam-se a sair dali e Clara chora desesperada. Ganha muita esperança em Laura estar viva mas Lobo tenta trazê-la à realidade e explica que pode haver algum engano e que o fato de não haver ali nenhum corpo, não quer dizer nada.

Em casa de Clara e Afonso, Joana troca sms's com um homem chamado Tomás mas mente a Afonso dizendo que está a falar com Maria. Quando Afonso comenta que está preocupado com Clara, Joana fica irritada.

Manel conta a Sebastião que Francisca anda metida com Raul. Não sabe se deve contar tudo à amiga. Afirma que Francisca é destrutiva e não quer Raul perto do seu filho.

Francisca e Cruz chegam ao local onde Telmo indicou. Cruz reforça que sabe o que tem de fazer e Francisca não quer falhas. Telmo vê-os ao longe e percebe, furioso, que é uma armadilha.