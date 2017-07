Resumo: 272º Episódio - 22 de julho (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

À noite, Augusto está dormir quando Laura consegue tirar a chave do cadeado das calças dele. Abre o cadeado das correntes, agarra num vestido e sai.

Laura corre pela praia e vê um barco. Tenta empurrá-lo para a água mas não consegue. Augusto aparece e empurra-a violentamente até casa.

Augusto violento afirma que Laura só sairá dali morta. Amarra-a novamente e vai buscar o chicote. Aterrorizada, Laura pede socorro.

No ginásio, Diana vira costas mal vê Lucas mas ele vai atrás dela. Admite que interpretou mal a situação e explica que quer continuar a ser amigo dela. Ao ver Henrique chegar, Lucas conta a Diana que Ricardo e Henrique namoram, o que a deixa perplexa.

Na casa de chá, Celeste está preocupada com o seu neto. Alex procura Cátia e Raul, desagradado, chama-lhe gandulo. Nesse momento, Raul recebe um sms de Francisca a marcar encontro com ele num hotel.

Francisca aparece em casa dos Paiva, sem aviso, para deixar o filho com Manel. Alega ter compromissos e afirma que ele também tem de assumir responsabilidades com o filho.

Clara e Afonso visitam as irmãs. Daniela não conta nada sobre Francisca ter-lhe batido. Por sua vez, Marta conta a discussão que ouviu entre Francisca e Pilar.

Tomané queixa-se a Dolores de não ter onde ficar a viver com Liliana. Dolores lembra-se de lhes emprestar o sótão e tirar de lá Nelson e Esmeralda. Tomané hesita em aceitar porque sabe que Liliana não vai gostar disso.

Na fábrica de azulejos, Gisela mete-se com Bárbara, afirmando que são cunhadas. Bárbara ameaça-a, se ela não se calar despede-a. Armando está aflito e stressado com tanto trabalho tanto nos azulejos como nas cervejas.

Bárbara responsabiliza Vicente por não impor limites nos empregados. Ainda por cima tem um relacionamento com a secretária. Helena interrompe a conversa e quando ficam a sós, Vicente quer saber se está tudo bem entre eles.

Em São Tomé, Laura está cheia de dores no corpo por ter sido espancada. Augusto trata-a como uma cadela e afirma que não lhe vai dar nada para comer, como castigo. No entanto, acaba por lhe atirar a comida para o chão.

Lobo pede ajuda a Afonso para surpreender Clara e dar-lhe alguma alegria. Afonso dá-lhe uma máquina fotográfica antiga da mãe para Lobo reparar, tem a certeza que Clara vai gostar disso.

Clara vai beber café à casa de chá e pergunta a Miranda se já fez as pazes com Raul. Esta afirma que sim e que ele fez por merecer. Ao ver Amália sentada numa mesa com o bebé Carlos no carrinho, Clara dirige-se a eles e pega no bebé ao colo.

Na rua, Manel dirige-se pensativo para a sua mota. Repara no carro de Francisca que passa por ele e ela também o vê. Francisca leva Raul consigo e beija-o, propositadamente, para que Manel os veja. Este fica incrédulo com a situação.

No armazém, Lobo termina de arranjar a máquina fotográfica antiga e explica a Guilherme que era da mãe de Clara que já morreu.

Raul fica incomodado com a indiscrição de Francisca e explica que o bairro tem olhos e ouvidos em cada esquina. Teme que Miranda descubra mas Francisca não quer saber da mulher dele para nada. Manel sem reação apressa-se a ir embora.

De seguida, Raul entra na casa de chá, comprometido. Leva uma flor a Miranda e desfaz-se em elogios. Esta cede aos seus encantos mas manda-o trabalhar.

Francisca sente-se como nova, tinha esquecido de como era bom ter sexo. Partilha com Alice que anda com Raul. Esta fica chocada e explica que ele é casado e que é um canalha mas Francisca não quer saber disso.

Tomané conversa com Hélder que vem todo radiante de Almeirim por causa de Sofia. Tomané conta ao irmão o plano de ir viver para o sótão de Dolores e Hélder também acha que Liliana não vai gostar.

No supermercado, Esmeralda lamenta-se a Nelson porque o teste lhe correu mal. Preciosa chama-lhe burra e pegam-se as duas à pancada, ali mesmo. Quim e Nelson conseguem separá-las.

Esmeralda vai cheia de raiva para o ginásio e aproveita um momento de distração de Joana e mexe no seu casaco. Joana apanha-a em flagrante mas Esmeralda disfarça. Afonso aparece, de surpresa, e convida Joana para ir beber um café pois andam desencontrados.