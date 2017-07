Resumo: 271º Episódio - 21 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gisela veste-se de Zorra para fazer o vídeo com Tomané. Quim chega para assistir e intromete-se nas questões que Gisela vai colocando, deixando-a irritada.

No ginásio, Lobo e Joana estão na recepção. Mafalda dá o treino entusiasmada e Sebastião sorri-lhe, está muito feliz por estarem juntos, novamente. Quando ela afirma que quer fazer uma reconstrução mamária, este apoia-a, de imediato.

Joana flirta com Ricardo mas ele não lhe liga nenhuma. Lobo avisa Ricardo para que não arraste o seu nome para a lama. Ao ver Joana insinuar-se, Lobo diz-lhe que se Afonso tiver alguma dúvida em relação a ela, acabará tudo.

Francisca conta a Alice que decidiu seguir o seu conselho e vai desistir de Manel. Conta ainda que conheceu outra pessoa mas não revela quem é. Alice percebe que Francisca está diferente.

Helena partilha com Amália que convidou Vicente para jantar lá em casa e pede à mãe para estar presente. Manel entra, mal humorado, e repreende a mãe por ter ido contar a história da mulher em São Tomé a Clara.

Lobo fica atónito ao saber que Laura pode estar viva. Acha que Clara deve pedir ajuda a Pilar e assegura que se a tia não a ajudar, ele mesmo o fará.

No condomínio, Francisca diz a Cruz para ficar na garagem atento ao telemóvel. Clara chega e, por pouco, não vê Cruz a esgueirar-se para as escadas. Clara avisa Francisca que a sua liberdade tem os dias contados.

Em sua casa, Pilar repara que as coisas do cofre estão fora de ordem e estranha. Clara chega e partilha com a tia o que Edite lhe contou. Pilar conclui que a única maneira de descobrirem a verdade é fazerem uma exumação ao suposto corpo enterrado de Laura.

Henrique encontra-se com Ricardo e conta-lhe que fez as pazes com Alice. Ricardo fica esperançado mas Henrique reforça que entre eles não volta a haver nada.

Preciosa está contente por Sebastião ter feito as pazes com Mafalda. A sós com Lucas, Preciosa conta que Diana ficou desconfortável com beijo que este lhe deu. Lucas admite que gosta de Diana e que se sente bem ao pé dela.

Tomané faz uma defumação a si e a Liliana para afastar o mau olhado. Perante a admiração de Lili, explica que foi à bruxa e que esta disse que aquilo resulta mesmo. Por causa do fumo, o alarme de incêndio do hostel dispara.

Em casa de Dolores, ouvem o alarme do hostel e Dolores, jocoza, afirma que aquele sítio é um antro. Esmeralda faz perguntas estúpidas e Nelson sente-se desconfortável mas não dá o braço a torcer.

No jantar com Vicente, Manel continua chateado com Helena. Está um ambiente estranho e Manel farta-se da conversa. Vicente fala abertamente com ele sobre as suas intenções em relação a Helena.

Pilar mostra-se contente por Mafalda e Sebastião terem reatado. Mafalda, por sua vez, diz a Bárbara para se despachar a conquistar Gabriel. Quando Pilar pergunta às filhas se lá esteve alguém de fora, Bárbara revela que Francisca apareceu.

Francisca liga a Raul, sedutora, e diz-lhe que está com saudades dele.

Sozinha, Cátia faz uma pesquisa sobre interrupção da gravidez no computador. Raul entra e, ao ver a filha, disfarça ao telefone. Depois de desligar a chamada, Raul tenta aproximar-se da filha e Cátia sai enervada a chorar.

Francisca fica pensativa após falar com Raul. Quando tocam à campainha, vai buscar a sua arma. É Pilar que a vem avisar para que não volte a entrar em sua casa.

Clara mexe nas recordações que tem de Laura e ao ver o seu colar, coloca-o em si. Comenta com Afonso que tem saudades dos pais e da vida que tinham. Afonso, resignado, responde que têm de aprender a viver sem eles.