Resumo: 270º Episódio - 20 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisca vai à casa de chá e seduz Raul, pedindo para lhe entregar um bolo da sogra em casa. Raul sente-se lisonjeado. Francisca recebe, nesse momento, uma chamada de Cruz que aceita ser seu segurança. Satisfeita, Francisca garante que lhe vai pagar bem.

Pilar tenta saber junto de Manel o que se passou entre ele e Lobo e que tipo de relação Clara tem com Lobo mas Manel responde de forma evasiva. Mudam de assunto e Manel não revela o que Edite lhe contou mas prossegue com a investigação.

Na fábrica de azulejos, Helena diz a Clara que os seus pais teriam muito orgulho nela, se fossem vivos. Perante a tristeza de Clara, Helena não aguenta e conta que Edite julga ter visto Laura em São Tomé. Clara fica em choque.

Laura passeia em torno na cabana, abatida e desanimada. Continua acorrentada.

Helena explica a Clara que a mulher que Edite viu em São Tomé pode ser só uma pessoa muito parecida com Laura. Quando Clara mostra interesse em saber mais, Helena conta que foi Manel quem falou com Edite.

Cruz conta a Roger o seu plano de ir trabalhar como guarda-costas de Francisca. Este fica preocupado e alerta-o que não pode trair Lobo dessa maneira. Este chega e eles disfarçam, falando de Ricardo.

Henrique despede-se de Alice. Ela emociona-se ao vê-lo com Esperança e pede-lhe que fique e reforça que toda a gente tem direito a uma segunda oportunidade.

Na oficina, Lucas está distraído. Gisela quer saber no que ele está a pensar e conta-lhe que vai fazer uma parceria de blogues com Tomané. Armando sugere a Lucas irem-se revezando na produção de cerveja para garantirem o stock necessário.

No supermercado, Diana pede a Preciosa que diga a Lucas para não confundir as coisas. Simone marca um fim de semana com Miguel na Ericeira mas fica apreensiva quando recebe uma chamada da sua mãe.

Bárbara encontra Gabriel, por acaso, na casa de chá. Conversam sobre o negócio de Edite e Bárbara sugere que arranjem um investidor. Fria, Miranda ordena a Raul que vá entregar um bolo a casa de Francisca.

Sebastião conta a Manel que Mafalda já contou à família que estão juntos. Manel desabafa sobre a discussão que teve com Francisca e está convicto de que se viu livre dela, de vez. Clara chega para falar com Pilar e aproveita para questionar Manel sobre a mulher que Edite viu em São Tomé. Constrangido, Manel explica que pode ser só um equívoco e não consegue evitar perguntar a Clara se está feliz com Lobo. Clara recusa-se a responder e este dá-lhe o número de telefone de Edite.

Francisca recebe Raul em sua casa e dá-lhe uma gorjeta generosa pela entrega do bolo. Sedutora, beija-o. Raul ainda tenta resistir mas acabam por se envolver.

Timóteo discute com Edite ao ouvi-la falar com Clara ao telefone. Esta está convicta de que está a fazer o que é certo e não sente arrependimento porque tem a certeza de que aquela mulher precisa de ajuda. Clara pede-lhe que tente encontrar novamente essa pessoa

Na cabana, Augusto está a fumar com prazer e Laura encolhe-se quando ele se aproxima. Esta tenta abrir o cadeado, discretamente. Augusto observa que ela anda calada demais, bate-lhe e, de seguida, viola-a.

Depois de ter sexo com Raul, Francisca sente-se satisfeita. Raul está aparvalhado, sem saber bem o que se passou. Ela afirma que quer repetir a experiência mas ressalva que não passará disso.

Cátia desabafa com Marta sobre a sua gravidez não planeada, sabe que não pode ter o bebé, mas tem muitas dúvidas. Dolores chega e observa que a neta anda muito estranha.

Miranda pondera se estará a ser demasiado dura com Raul. Gisela sai para ir fazer o vídeo com Tomané enquanto Nelson ajuda Esmeralda a estudar.