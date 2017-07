Resumo: 269º Episódio - 19 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara recorda Manel e tenta perceber o que ainda sente por ele. Por sua vez, Afonso acha uma boa ideia que Daniela encontre o vídeo do assalto para o poderem destruir.

Helena elogia a força de Bárbara e reforça que não quer que a relação com Vicente seja um problema. Bárbara mantém a distância, não se quer meter na relação do pai com Helena nem ser a sua melhor amiga.

Henrique informa Ricardo que está a pensar ir embora do hostel e também do país. Sente que foi muito injusto com Alice e que é legítimo que ela não o desculpe.

Em casa, Alex sente-se aborrecido e com medo de poder vir a ser pai. Helena conta a Amália a conversa desagradável que teve com Bárbara e Amália desvaloriza o assunto, Vicente escolheu-a e os filhos terão de aceitar. Quim diz à família que gostava muito de ser pai e Alex fica incomodado com isso.

Tomané está destroçado por ter sido enganado com a casa nova. Como Alice alugou o quarto deles, Tomané e Liliana têm de dormir em quartos separados. Ricardo, constrangido, pede a Alice para falarem a sós.

Lucas dá o cheque com o valor dos royalties da música 'Amor XL' a Alex. Ricardo pede a Alice que reconsidere em relação a Henrique. Na realidade, este foi intransigente porque quem mais falhou com Vítor foi ele mesmo.

Miguel sente-se exausto com tanto trabalho e não percebe como é que Bárbara conseguia gerir tudo. Diana conta a Jorge que Lucas se ofereceu para a acompanhar à consulta.

Em casa de Francisca, Manel ressalva que só está ali para lhe entregar o filho e diz-lhe na cara que a pior decisão da sua vida foi envolver-se com ela. Francisca fica fora de si, chama-lhe ingrato e manda-o embora.

Sozinha, Francisca parte um copo com a raiva. Marta tenta perceber o que se passa com Daniela que está estranha, novamente, mas Francisca está sem energia e manda-a embora.

Mafalda espera por Sebastião em sua casa. Bárbara partilha com a irmã que Vicente não lhe dá ouvidos na empresa. Sebastião chega e juntamente com Mafalda, contam a Bárbara e a Pilar que reataram.

Dolores gaba a blusa que Esmeralda lhe deu e tem curiosidade de saber como é que teve dinheiro para a pagar. Miranda revela a Gisela que foi Raul quem fez a denúncia à ASAE.

Tomané e Liliana estão tristes, não sabem quando vão ter dinheiro para morarem juntos. Hélder decide ir viver com Sofia para Almeirim para eles poderem ficar no seu quarto.

Com a cabeça a mil, Manel conta a Helena a conversa que teve com Edite. Helena coloca a hipótese de Laura estar viva mas Manel acha isso impossível.

Francisca procura Bárbara para lhe falar da fábrica mas esta não tem paciência para a ouvir. Sem que Bárbara perceba, Francisca guarda as suas chaves de casa.

Bárbara segue para o elevador e depois de Bárbara descer, Francisca entra em casa de Pilar com as chaves de Bárbara. Dá a volta à casa toda à procura da pen com o vídeo do assalto. Consegue, inclusivé abrir o cofre de Pilar mas não encontra nada e sai de lá, irritada.

Afonso o Marta passeiam no novo carro de Afonso. Este só tem pena que Daniela não esteja ali também.

Alice sente-se triste por Henrique ir embora, não sabe se o há-de perdoar ou não. Jorge aconselha-a a seguir o seu coração.

Lucas vai buscar Diana a casa para a acompanhar à consulta. Ele fá-la rir e ambos se sentem atraídos um pelo outro. Beijam-se, tímidamente, mas Diana arrepende-se e manda-o embora.

Tomané e Gisela queixam-se de estar a fazer muito pouco dinheiro com os vídeos. Gisela sugere que façam uma parceria. Tomané sabe que Liliana não vai gostar disso mas aceita na mesma.