Resumo: 268º Episódio - 18 de julho (terça-feira)

Francisca continua a ter esperanças em relação a Manel mas Alice adverte-a a desistir disso. Nesse momento, Francisca recebe uma chamada de Telmo que a observa de perto e fica apavorada.

Lobo conversa com Clara e ambos concordam que podia ser bom se a PJ partilhasse com a Segurança Social que este colaborou com uma investigação. Clara conta-lhe que mais tarde ou mais cedo todos vão saber que estão juntos pois Francisca já sabe e fez uma cena à frente de Manel. Lobo fica inseguro mas Clara declara que não se quer afastar dele, abraça-o e beija-o.

Sebastião conta, feliz, a Manel que voltou a namorar com Mafalda. Manel desabafa que Clara está com Lobo e sente que tem de esquecê-la de vez e seguir com a sua vida.

Bárbara observa que a fábrica de azulejos parou no tempo e quer dinamizá-la para outras áreas de negócio. Vicente discorda disso enquanto Clara pede mais tempo para pensar no assunto.

Pensando que Gisela está grávida, Quim aconselha-a a ir ao hospital saber se está tudo bem com o filho de ambos. Esta explica que não está grávida. Quim sonha com um futuro cheio de filhos.

Henrique conta a Alice que não tem sido fácil lidar com os doentes oncológicos no hospital e afirma que apesar de não ser a favor da eutanásia, compreende-a e pede-lhe perdão. Alice recusa e manda-o embora.

Francisca está assustada com a chamada de Telmo e pede a Cruz que o mate para se ver livre dele, de vez. Cruz recusa-se a matar alguém e Francisca manda-o embora.

Lobo ordena a Roger que ande de olho em Cruz pois este deve andar a fazer asneiras. De seguida, Lobo conversa com o filho e explica-lhe que não deve andar a falar da vida deles a outras pessoas e que ele e Clara estão ainda a ver se querem ser namorados.

Pilar vai ao encontro de Ricardo e diz ao filho que este já a desiludiu muito mas reforça que para ela, ele ser homossexual não é um problema, só ficou surpreendida com isso.

Cátia chora, preocupada e Miranda tenta saber o que passa mas a filha mente, dizendo que está meia adoentada. Raul entra e tenta fazer as pazes com Miranda mas esta ainda está chateada com ele e manda-o trabalhar.

Amália e Celeste vêm uma fotografia do neto desta. Celeste conta que mandou dinheiro a Estela para ajudar nos tratamentos do neto. Gabriel chega e informa Amália de que Edite está com problemas graves na roça. Celeste aproveita a presença de Gabriel e fala-lhe da doença do neto.

Marta procura Clara na fábrica para saber mais coisas sobre a chantagem que Francisca lhe fez. Clara afirma confiante que as cópias dos vídeos do assalto estão em segurança com Pilar e Manel. Nesse momento, Clara recebe flores de Lobo mas não diz a Marta de quem são. Marta fica emocionada ao ver Clara sentada no lugar de Laura.

Augusto, furioso com Laura, parte uma garrafa de cerveja.

Edite mostra, alarmada, a Timóteo fotografias de Laura computador. Reconhece que é a mesma mulher que lhe pediu ajuda no restaurante. Contra a vontade do marido, Edite liga a Manel.

Na PJ, Manel recebe a notícia, incrédulo e afirma que não é possível ser Laura. Esta morreu e o seu corpo veio para Portugal. Lobo chega para falar com Pilar e não perde a oportunidade de esfregar na cara de Manel que está com Clara. Este perde as estribeiras e agarra-lhe no pescoço, afirmando que Lobo não vai ficar com Clara.

Pilar fala ao telemóvel, ouve barulho e vẽ Manel a empurrar Lobo. Dirige-se a eles e separa-os. Já a sós com Pilar, Lobo pede a Pilar que interceda por ele junto da Segurança Social, dizendo que ele é de confiança. Em relação à cena com Manel, Lobo afirma que o inspetor não sabe separar a vida pessoal da profissional.

Francisca admite a Teresa que só a deixou aproximar-se das miúdas para causar boa impressão em tribunal. Daniela finge tomar um comprimido e Francisca vê-a a cuspir. De seguida, bate-lhe e ameaça a jovem.