Resumo: 267º Episódio - 17 de julho (segunda-feira)

Ao ouvir Joana queixar-se de não ter tanto dinheiro como antigamente, Afonso pergunta-lhe se tem saudades da sua vida antiga e esta fica ofendida. Lobo chega com Guilherme e anuncia que tem uma surpresa para Clara. Esta assente em acompanhá-lo enquanto Guilherme fica a ver televisão com Afonso.

Gabriel espera por Bárbara na adega para jantarem. Quando esta chega revela que ficou surpreendido com o convite mas afirma que gosta da companhia dela, o que deixa Bárbara satisfeita. Diana entra com Miguel e Simone e ao ver Gabriel com Bárbara decide ir cumprimentá-los. Há um grande constrangimento e Diana decide ir embora. Lucas, preocupado, vai atrás dela.

No hostel, Sebastião diz a Mafalda que não consegue nem quer estar longe dela. Esta afirma que se afastou para o poupar à situação da sua doença mas admite que também gosta dele. Ganha coragem e pede-lhe desculpa enquanto despe a sua camisola, mostrando-lhe o seu peito mutilado. Sebastião olha-a com admiração e beija-a apaixonado.

Em casa de Diana, Lucas tenta tranquilizá-la. Esta sente vontade de chorar mas nem sabe porquê. Lucas elogia-a e reforça que ela é muito mais do que a sua doença. Jorge chega preocupado e Diana fica irritada por todos a tratarem como se fosse de porcelana.

Clara entra com os olhos vendados no armazém de Lobo. Este preparou um ambiente romântico, com velas, flores e sushi. Clara fica surpreendida e beija-o. Lobo corresponde e nenhum deles dá pela presença de Cruz que presencia tudo.

Francisca hipnotiza Daniela que tenta resistir. A situação é interrompida pela chamada de Cruz a contar o que acabou de ver, o que deixa Francisca satisfeita. De seguida, esta pede a Daniela que encontre a pen com o vídeo do assalto e esta finge que vai colaborar.

Na manhã seguinte, Liliana, já recuperada, acorda Tomané. Lamenta ter estragado o casamento de sonho dele e promete que depois de pagarem tudo, podem organizar outra festa. Quando se envolvem aos beijos, dão um encontrão na mesa de cabeceira e deixam cair o Santo António, prenda de Dolores.

Gisela pede ajuda a Lucas para fazer um novo vídeo, perdeu 2kg com a intoxicação alimentar. Quim tenta falar com ela por telefone mas Gi ignora as suas chamadas. Todos ficam felizes por Clara estar a trabalhar na fábrica.

Na casa de chá, Francisca liga a Clara para combinar um encontro com ela ali. Raul aproxima-se de Francisca e faz-lhe elogios.

Celeste conta a Amália que voltou a falar com a filha e ela está com um problema grave, o neto sofre de uma insuficiência renal. Celeste fica abatida e pondera ir a França. Manel avisa a mãe e a avó de que vai ter com Francisca.

Sebastião toma o pequeno-almoço com Mafalda no hostel e Liliana fica feliz por terem feito as pazes. Tomané chega, quase sem ar, e informa Lili que foram burlados com o aluguer da casa. Sebastião aconselha-os a fazerem queixa na polícia.

Manel reclama com Francisca, esta podia ter levado o bebé a sua casa em vez de o levar para a casa de chá. Clara chega e Francisca expõe diante de Manel que ela namora com Lobo, o responsável pela morte de Carlos.

No ginásio, Joana insinua-se a Lobo mas este ignora-a. Ela disfarça quando Afonso chega, de surpresa. Este interroga Lobo sobre o que há entre ele e a irmã. Por sua vez, Lobo também sonda como é a relação de Afonso com Joana.

Francisca interroga Clara sobre a sua relação com Lobo. Clara, irritada, assume que está com ele. Manel fica incomodado mas sente ainda mais asco da atitude de Francisca.

Roger e Cruz falam, nervosos, sobre o assalto que fizeram. Roger acha melhor desfazerem-se do quadro roubado e defende Lobo. Cruz está irritado por Lobo ter mudado de vida e confidencia que viu o chefe enrolado com Clara.

Alex nervoso espera que Cátia saia da casa de banho com o resultado do teste de gravidez. Ela sai e só consegue chorar, deu positivo. Alex manda-a fazer um aborto.

Esmeralda oferece uma blusa a Dolores mesmo ao seu gosto. A propósito da possível gravidez de Gisela, Dolores declara que se Quim quer engravidar a sobrinha, primeiro têm de casar.

Preciosa agradece a Nelson por tê-la ajudado a manter o emprego mas este já tem planos com Esmeralda e recusa. O alarme da blusa de Dolores começa a apitar e Esmeralda fica aflita pois receia que descubram que roubou. Sem sonhar, Dolores desactiva o alarme.

Pilar explica, irritada, a Bárbara que se houvesse forma legal de tirar as sobrinha a Francisca já o tinha feito. Mafalda avisa a mãe que vai jantar com Vicente e Helena.