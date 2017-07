Resumo: 266º Episódio - 15 de julho (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomané segue apressado para o hospital no tuk-tuk e quando vê o Padre leva-o consigo. Hélder vai atrás deles. Ricardo partilha com Mafalda que Henrique acabou com ele porque não consegue assumir publicamente que é gay.

Na PJ, Pilar afirma que têm mesmo de encontrar Telmo para dar seguimento ao processo da morte de Laura e decide pôr o telefone de Francisca sob escuta. Desconfortável, Manel fala-lhe do relacionamento de Helena e Vicente e esta mostra-se compreensiva pois foi ela quem pôs um ponto final no seu casamento.

Lobo agradece a Clara por ela ter ido com ele à Segurança Social falar bem dele. Clara reforça que o fez como gratidão por toda a ajuda que ele tem dado e até aproveitou para saber informações sobre o novo pedido de guarda das irmãs. À despedida, olham-se constrangidos.

Cátia, muito preocupada, conta a Alex que tem o período atrasado. Este reage mal e avisa-a que se ela estiver grávida, vai ter de abortar. Cátia fica magoada com isso.

Tomané encontra Quim no hospital, numa cadeira de rodas a soro. Este explica que devem ter comido alguma coisa estragada. Dolores e Gisela também lá estão muito aflitas a receber tratamento.

Na enfermaria, Liliana quer ir embora mas ainda não está em condições. Tomané entra disparado com o Padre, seguido por Quim, Gisela e Dolores. Como o Padre afirma que só terá disponibilidade para os casar daí a seis meses, Tomané e Liliana decidem casar ali mesmo.

Num restaurante em São Tomé, Edite e Timóteo almoçam enquanto falam de Gabriel e de este ter seguido psiquiatria em vez de pediatria que era a sua ideia original. Augusto e Laura entram e este avisa-a que deve portar-se bem.

Guilherme acompanha Daniela até sua casa, mesmo sabendo que não devia estar ali. Francisca não gosta de o ver em sua casa e Guilherme enfrenta-a, dizendo que ela faz mal a Daniela e a Clara e que um dia vão viver todos juntos pois o pai namora com Clara. Francisca e Daniela ficam surpresas com a revelação.

No restaurante, Edite e Timóteo falam dos problemas no negócio do cacau. Enquanto isso, Augusto vai com o chefe de sala escolher a lagosta que vão comer. Laura fica sozinha na mesa e olha para a recepção.

Edite dirige-se à recepcionista para saber onde é a casa de banho e Laura surpreende-a, pedindo-lhe ajuda. Augusto chega à sua mesa e fica alarmado por não ver Laura. Corre na direcção da recepção.

Edite não percebe o que Laura quer e pergunta-lhe que tipo de ajuda precisa. Augusto chega ao pé delas e puxa Laura pelo braço. Edite percebe a tensão entre eles mas este alega que Laura é sua mulher e que tem problemas psicológicos.

Na casa de chá, ao ouvir Raul queixar-se do estômago, Miranda trata-o friamente e este vai embora triste. Miranda conta a Clara que foi Raul quem fez a denúncia à ASAE e sente-se arrependida por ter confiado nele, novamente. De seguida, Miranda pergunta a Clara o que se está a passar entre ela e Lobo e Clara responde que é complicado, mas afirma que ele está diferente.

Lobo ralha com Guilherme por este ter desobedecido e ter ido a casa de Francisca. Este defende-se, afirmando que quer proteger Daniela como o pai faz com Clara e ser um herói como ele. Lobo alerta-o de que não podem fazer nada de errado porque a Segurança Social pode levantar problemas e levá-lo, novamente, para uma instituição.

No ginásio, Francisca conversa com Cruz e pede-lhe que confirme se Lobo e Clara estão mesmo juntos. Afonso fica desconfiado ao vê-los juntos. Na recepção, Henrique desabafa com Mafalda, tem visto situações de grande sofrimento no voluntariado que está a fazer com doentes oncológicos.

Timóteo e Edite seguem de jipe para casa e esta vai a pensar em Laura. Percebeu que aquela mulher estava triste e aflita e não doente mental. Por outro lado, também reconheceu aquela cara de algum lado mas não sabe de onde.

Augusto entra na cabana com Laura presa pelos cabelos. Bate-lhe violentamente enquanto ela lhe implora para que não a castigue. Laura ainda tenta convencê-lo de que o ama e que não pretendia fugir mas Augusto prende-a com uma corrente.

Bárbara acha errado que Mafalda continue a evitar Sebastião. Por sua vez, Mafalda sugere que a irmã devia investir em Gabriel e aconselha-a a telefonar-lhe. De seguida, Mafalda sai para ir ter Sebastião e Bárbara liga a Gabriel a convidá-lo para beber um copo. Este é receptivo e sugere também jantarem juntos.

Alice, Jorge, Tomané e Hélder chegam ao hostel vindos do hospital e Tomané queixa-se por estar sozinho na noite de núpcias.

Alex entra chateado em casa de Cátia e traz consigo um teste de gravidez. Esta chama-lhe insensível. Dolores chega do hospital com Armando, Nelson e Gisela e Cátia esconde o teste atrás de um bibelot. Dolores repara no teste de gravidez e interroga de quem é. Ao ver a jovem aflita, Gisela protege-a e afirma que o teste de gravidez é seu.

Em casa de Helena, Celeste recebe, admirada, uma chamada da França, é a sua filha Estela. Quim ainda está combalido da intoxicação alimentar e queixa-se de Gisela não estar ali com ele. Alex reage mal e manda o irmão calar-se. Helena repreende-o e este sai porta fora. Depois de desligar o telefone, Celeste conta a todos que a filha lhe ligou a pedir consolo e lamenta nunca ter conhecido o seu neto.