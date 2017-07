Resumo: 265º Episódio - 14 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ao chegar a casa, Francisca estranha encontrar Manel. Este interroga-a sobre ter andado a vasculhar as suas coisas. Francisca inventa uma desculpa mas Manel não acredita numa palavra dela.

Bárbara acha que Clara devia falar com Afonso para se afastar de Joana. Por sua vez, Mafalda defende-a e afirma que Joana é muito competente a trabalhar no Ginásio.

À saída de casa de Pilar, Clara entra no elevador onde já estava Manel. Há muito constrangimento entre eles e Manel carrega no botão de stop. Pergunta a Clara se já não sente mais nada por ele. Ela mente e diz que já não sente nada e que a história deles está encerrada.

Francisca cheia de raiva sai de casa à procura de Manel. Ainda tenta ligar-lhe mas ele não atende.

Durante o jantar, Gisela dá uma gravata tigresse a Quim para este levar ao casamento. Esmeralda tem imensos ciúmes de Preciosa. Tomané apressa-se a ir embora rápido para não ver Liliana depois da meia-noite.

Já no quarto, Liliana começa a ficar nervosa e mal disposta. De repente, sai a correr para a casa de banho e vomita. Quando regressa vem muito pálida e a suar. Alice identifica logo uma intoxicação alimentar e leva-a para o hospital.

Clara encontra-se com Afonso e lamenta que os irmãos tenham agido contra a sua vontade. Acha que ia conseguir manter Francisca afastada das irmãs. Sente-se deprimida e quando falam de Manel, resignada, afirma que as coisas entre eles nunca vão correr bem.

Francisca dá comprimidos a Daniela para ela poder ver o bebé Carlos e a miúda apenas finge que os toma. Francisca surpreende as filhas adotivas com a chegada de Teresa que as vai levar ao colégio. Já a sós, Francisca atende um número desconhecido. É Telmo que perante as suas acusações sobre a reabertura do processo da morte de Laura, nega tudo. Admite mesmo que se quisesse fazê-lo já a tinha denunciado. O que Telmo pretende dela é dinheiro.

Guilherme abraça Clara cheio de saudades. Clara repreende Lobo por este ter ido ameaçar Francisca. Saem todos junto para levar Guilherme à escola.

Miranda dá os últimos retoques no bolo de noiva de Liliana. Raul aparece e alega que fez a denúncia à ASAE por ciúme e por amor e nunca pensou que eles lhe passassem uma multa tão pesada. Miranda desculpa-o e concorda que é melhor não contarem nada a Dolores.

Dolores esquece o ferro de engomar em cima da camisa de casamento de Tomané e queima-a. Em choque, Tomané veste-a na mesma para contrariar a má sorte.

Alice partilha com Preciosa que Liliana ainda está internada no hospital mas acha que ainda vai chegar a tempo ao casamento. Preciosa decide levar o vestido ao hospital para ajudar a amiga. Hélder chega com o fotógrafo e fica desconfiado por não ver Liliana. Preciosa aconselha-o a levar o fotógrafo primeiro a Tomané, sem revelar que Liliana está doente.

Em São tomé, Laura está prostrada na varanda, pensativa. Quando entra dentro da cabana, Augusto diz-lhe que a sua família já a esqueceu e que ele é a sua única família. Decide levá-la a almoçar fora.

Clara chega com Lobo e Guilherme à porta do colégio e estranha ver Teresa a chegar com Marta e Daniela. A avó explica que Francisca a convidou a estar próxima das netas e ambas concordam que devem ter cuidado pois Francisca não faz nada gratuitamente. A sós com o pai, Guilherme pergunta a Lobo se ele e Clara são namorados e este fica sem saber o que responder.

Tomané estranha que o fotógrafo já tenha tirado as fotografias a Liliana e Hélder fala com pouca convicção disso, o que deixa Tomané desconfiado. Dolores e Gisela começam a sentir-se mal, também com sintomas de intoxicação alimentar.

Gabriel prova a maionese e percebe que está estragada. Tomané entra desesperado no hostel à procura de Liliana e Preciosa explica que a noiva passou a noite no hospital e ainda não teve alta.