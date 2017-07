Resumo: 264º Episódio - 13 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisca elogia a atitude de Marta e Daniela e afirma que elas tomaram a opção certa. Finge-se preocupada e amável. Dá um comprimido a Daniela mas esta finge que o toma e depois deita fora.

Liliana acaba de fazer maionese para o jantar de véspera do casamento. Alice queixa-se que anda com muito trabalho e Jorge alerta-a para o facto de Esperança ainda precisar muito da mãe. Ricardo aparece e pergunta por Henrique e Alice diz-lhe para deixar Henrique em paz.

Cátia continua amuada com Alex que, para desanuviar, a convida para ir ao bar onde vai meter música. No entanto, Miranda não autoriza a filha a ir. Quim interrompe para contar a Miranda que foi Raul quem fez a queixa da casa de chá na ASAE.

Diana chega ao ginásio com algum receio. Mafalda alegra-se, ao vê-la. Noutro canto, Afonso comenta com Joana que Clara deve estar furiosa com ele. Joana mostra-se responsável e não o deixa faltar à faculdade.

No hostel, Tomané prepara um saco para ir passar a noite a casa de Dolores. Liliana avisa-o que vai ter muitas saudades dele. Hélder vem chamá-los pois têm toda a gente à espera para jantar.

Liliana e Tomané reunem os amigos todos e agradecem felizes a sua presença, num momento tão importante. Quim esquiva-se de Dolores pois não lhe quer contar o que descobriu sobre a denúncia da ASAE.

Raul vai ao encontro de Miranda para irem para o jantar de Liliana e Tomané e ela confronta-o e mostra-lhe o documento onde consta o seu nome na denúncia. Raul ainda tenta justificar-se mas Miranda, irritada, manda-o embora.

Durante o jantar de Liliana e Tomané, Esmeralda faz uma cena de ciúmes com Preciosa e Nelson tem de as separar. Raul conta a Armando sobre a promoção da cerveja “Dolorosas” num festival, a troco de produto e o sogro fica passado. Durante o jantar, quase todos os convidados comem camarão com maionese.

Clara fica estarrecida ao saber que nem Manel nem Pilar destruíram as imagens do assalto ao museu. Pilar garante que a PJ vai continuar a investigar Francisca.

Em São Tomé, Edite dirige-se para o seu jipe quando repara em Laura que caminha de mão dada com Augusto.

Lobo espera por Clara à saída da PJ. Esta está triste e desanimada. Lobo reforça que tudo se vai resolver e abraça-a. Manel assiste, ao longe, ao momento de cumplicidade.

Lucas faz um vídeo com fotos para o casamento de Liliana e Tomané com a ajuda de Gisela. Quim chega e sente ciúmes por vê-los tão próximos. Lucas apressa-se a explicar tudo e fazem as pazes.

Enquanto Nelson fala com Miguel sobre Preciosa ficar no supermercado, Dolores incute ciúmes em Esmeralda. Preciosa chega e abraça Nelson quando este a informa de que Miguel a autorizou a ficar ali a trabalhar.

Lobo espera ansioso pelo filho na casa de chá. Guilherme chega com Graça e abraça o pai, dizendo que tinha muitas saudades do pai. Graça informa Lobo que vai continuar a receber visitas da Segurança Social para garantirem que está tudo bem.

Manel comenta com Sebastião que viu Clara e Lobo abraçados e lamenta, julgava que ela fosse mais inteligente. Sebastião também fala de Mafalda e ainda tem esperança de a ter de volta.

Pilar avisa Francisca para que não faça nada de mal contra os sobrinhos e confirma que os processos da guarda de Daniela e Marta e da morte de Laura vão continuar abertos. De seguida, leva as miúdas consigo até sua casa para estarem com Clara.

Já em sua casa, Pilar afirma que Francisca não tem provas e que só está a fazer bluff. Clara pede a Daniela e a Marta para se refugiarem em casa de Pilar se Francisca lhes fizer mal.

Manel alerta Quim para o facto do vídeo com Tomané estar ridículo. Acha que Quim devia fazer as coisas de forma mais profissional. Manel tenta falar com Alex sobre o namoro da mãe mas este não aceita nada disso e sai, encarando a mãe e Vicente a quem dá um empurrão.

