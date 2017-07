Resumo: 263º Episódio - 12 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar fica atrapalhada quando Marta pergunta se já estão livres de Francisca. Bárbara conta a Mafalda que viu Miguel e Simone juntos e está ressentida. Falam de Sebastião e Bárbara acha errado a irmã não estar com o homem que ama.

O Dr. Nogueira aconselha Francisca a atrair Telmo antes que seja a polícia a encontrá-lo. Clara procura Francisca para lhe perguntar o que tem de fazer para que deixe os seus irmão em paz. Francisca quer que ela desapareça de vez.

Pilar partilha com Vicente e Teresa a chantagem de Francisca. Afirma que não vai ceder e pede-lhes que tomem conta de Marta e Daniela se for denunciada. Corre o risco de ser presa juntamente com Clara, Afonso e Ricardo. Vicente e Teresa assentem, preocupados.

Alice acha que Jorge não devia mentir a Diana sobre frequentar as sessões da associação “Familiarmente”. Ao ver Henrique meio alcoolizado, Alice tenta acalmá-lo mas o cunhado recusa a sua ajuda.

Depois do espetáculo das Zorras terminar, Lucas e Preciosa olham em redor e percebem que são os únicos sem par. Chega a inspectora da ASAE, amiga de Quim e Gisela fica com ciúmes. Irritado, Ricardo critica Gisela por causa do vídeo que fez sobre os gays. Trocam ofensas e esta agride-o.

Em São Tomé, enquanto Augusto dorme, Laura consegue tirar-lhe as chaves do cadeado mas ele acorda e ela repõe as chaves onde estavam sem ele ver. Sugere-lhe que podiam sair mais vezes e pede-lhe para ir à povoação.

Manel e Sebastião interrogam o intermediário do Curador. Este confessa que o Curador queria tramar Lobo. Para repor a justiça, Manel liga, de imediato, para a Segurança Social para devolverem Guilherme ao pai.

Cruz continua à procura do vídeo no armazém de Lobo. Roger fica desconfiado e aconselha-o a não fazer nada que possa irritar o chefe. Lobo surpreende-os e reforça que agora só fará trabalho limpo. Recebe a chamada de Manel a dizer que vai ser ilibado com alegria e agradece-lhe.

Clara conta a Afonso que Francisca deixa as irmãs em paz se ela desaparecer. Sem adiantar muito, Clara declara que por eles está diposta a tudo. Afonso fica preocupado e Clara sai.

Tomané consegue, finalmente, falar com o senhorio da casa nova que está de férias. Liliana fica mais descansada e informa-o de que vai chegar à igreja no Tuk-Tuk. Tomané concorda e para manter a tradição, vai dormir em casa de Dolores e Liliana ficará no quarto deles do hostel.

Helena tenta falar com Alex que está zangado por esta namorar com Vicente. Alex acha que a mãe devia dar-se ao respeito e não substituir o pai. Quim fica irritado com o irmão e tem vontade de lhe bater.

Pilar enfrenta Francisca e reforça que não vai ceder à sua chantagem. Declara que pode perder tudo mas garante que Francisca também será presa. Pilar sai superior e Francisca fica furiosa.

Clara dirige-se às campas dos pais. Tenta ser forte e convence-se de que vai fazer o que é melhor para os irmãos.

Augusto está fora da cabana a fumar enquanto. Laura descasca fruta com uma faca. Quando este se aproxima, Laura tenta distraí-lo, dizendo que gostava de sair, que só quer estar com ele e que vai continuar a portar-se bem. Quase consegue atingi-lo com a faca mas este tira-lhe a faca da mão e força-a a ter sexo.

Afonso bate à porta de Pilar muito aflito. Explica que Clara está prestes a fazer uma estupidez para os proteger. Daniela chora.

Sebastião entra com Clara no seu gabinete e de Manel. Não sabe o que ela pretende. Clara assume que quer confessar um crime do qual participou e que Manel sabe qual é.

Daniela acha que devem voltar para casa de Francisca e Marta concorda. Afonso liga para Clara a informar o que vão fazer e Mafalda fica comovida com isso.

Ao telefone, Clara irrita-se com Afonso e reforça que ela é que tem de os proteger e não o contrário. Quando Pilar chega, Clara diz que afinal já não quer dizer nada. Sebastião fica desconfiado.