Resumo: 262º Episódio - 11 de julho (terça-feira)

Consternada, Pilar pede a Manel para falarem a sós e conta a Manel a chantagem de Francisca. Confessa-lhe que não sabe o que há-de fazer. Manel tem vontade de ligar a Clara mas desiste.

Quando Ricardo o procura, Henrique diz-lhe que ele é um egoísta e que só pensa nele. Por essa razão, decide terminar tudo. Ricardo tenta convencê.lo de que gosta dele e implora para que não o deixe sozinho, agora que toda a gente sabe que é gay. Henrique não cede e deixa-o a falar sozinho.

Quim desabafa com Tomané, ainda se sente inseguro em relação a Gisela. Tomané aconselha-o a esquecer o passado. Mafalda procura Diana e pede-lhe desculpa em nome do ginásio e pede-lhe que volte a treinar no ginásio.

Lucas, cabisbaixo, diz a Gisela que já sabe que ela e Quim voltaram. Para não dar parte fraca, afirma que também já seguiu com a sua vida.

Vicente convida Helena para jantar com as suas filhas pois não quer andar escondido de ninguém. Helena pergunta por Ricardo e este afirma que não tem filho e que não aceita que ele seja gay. Helena fica desapontada com a atitude de Vicente.

Clara está vulnerável outra vez por estar nas mãos de Francisca e desabafa com Lobo. Este sente-se culpado mas Clara explica que já não o recrimina, quer apenas falar e chorar. Lobo abraça-a.

Dissimulada, Francisca leva o filho a casa dos Paiva e pede a Amália para ficar com o bebé enquanto vai treinar. Quando fica sozinha na sala, começa a vascular as gavetas à procura da pen com o vídeo do assalto. Alex apanha-a e esta disfarça.

Em casa de Pilar, Daniela vê um álbum de fotografias dos tios. Encontra uma fotografia da mãe e partilha com Marta que tem muitas saudades de Laura e que não a quer esquecer. Marta afirma que Francisca é que devia estar morta. Pilar observa as sobrinhas, apreensiva.

Em São Tomé, Laura está viva. Está acorrentada pelo tornozelo e Augusto tem-na como sua refém.

No ginásio, Francisca e Cruz conversam discretamente. Este conta-lhe que Lobo e Clara agora são unha com carne. Tomané não gosta de ver Cruz ali e ameaça-o.

Na PJ, Manel vê o vídeo do assalto no computador mas apressa-se a desligar quando Sebastião chega. Sem revelar nada, admite que a pior coisa que fez na vida foi ter-se envolvido com Francisca.

Laura entra cabisbaixa numa cabana, puxada por Augusto. Ela pede-lhe para a libertar das correntes pois não pretende fugir mas Augusto não a solta.

Ao sair do elevador, Francisca é interceptada por Lobo que a avisa para não se meter com Clara e com a sua família. Avisa-a que se for preciso, ele mesmo acaba com ela. Francisca disfarça o medo que sente.

Gisela grava um vídeo sobre como identificar um gay. Ao ouvir a sobrinha, Dolores confessa que preferia que Nelson fosse gay do que vê-lo com Esmeralda. Cátia conta a Gisela que tem o período atrasado.

Raul fala com um cliente sobre promover a cerveja “Dolorosa” em troca de produto. Miranda pede-lhe que vá com calma e que não tome decisões sozinho pois ainda ninguém confia nele. Quando Raul fala em darem um irmão a Cátia, Miranda recusa.

Dolores comenta com Armando que Helena é uma oferecida por namorar com Vicente. Nelson prepara-se para sair, arranjado e perfumado. Avisa os pais que vai ter com Esmeralda e não sabe se dorme em casa.

Quim partilha com a família que está novamente com Gisela. Pede a aprovação dos irmãos e Manel afirma que se gostam um do outro, é preciso perdoar. Alex discorda e põe em causa o que Manel diz. Conta a todos que viu Francisca mexer nas gavetas lá de casa, o que deixa Manel desconfortável. Helena aproveita o momento para contar aos filhos e a Amália que tem um relacionamento com Vicente.