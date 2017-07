Resumo: 261º Episódio - 10 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gisela encontra-se com Quim, disfarçada de Jéssica. Afirma que não consegue esquecer o homem que ama e mostra arrependimento. Quim incentiva-a a ir atrás do seu amor e quando ela o beija, revela que sabia que era Gisela. Esta fica muito feliz e fazem as pazes com um beijo apaixonado.

Em São Tomé, Edite, abatida, fala com Gabriel sobre os problemas na roça. No entanto, pede ao filho para se focar no exame. Depois de desligar, Timóteo partilha com ela que ficaram sem o tractor e que isso só vem piorar tudo.

Gabriel revê a matéria antes do exame quando Bárbara aparece. Veio de propósito desejar-lhe boa sorte. Gabriel agradece o gesto e continua a estudar. Bárbara cruza-se com Preciosa e lamenta que Ricardo a tenha enganado. Esta muda de conversa e falam sobre os últimos acontecimentos no supermercado. Bárbara fica fula ao saber que Simone está a trabalhar lá.

Clara leva Marta e Daniela ao colégio e afirma que já falta pouco para ficarem todos juntos definitivamente. Daniela tem medo de Francisca mas esforça-se para descontrair.

Francisca confronta Pilar e impõe que vai levar as miúdas de volta para sua casa ou toda a gente vai ficar a saber que ela protegeu Ricardo e que escondeu provas de um crime.

Lobo encontra-se com Clara na casa de chá e transmite-lhe que não criar mau ambiente nem pressioná-la. Esta assente em restaurar o painel de azulejos e Lobo vai ao carro buscar a peça. Miranda percebe que eles estão envolvidos e não recrimina Clara mas recorda-a do que ela lhe disse quando se envolveu com Lobo.

Sem escrúpulos, Francisca ameaça Pilar que não perde a postura e afirma que as miúdas não saem de sua casa. Francisca dá-lhe um dia para pensar melhor.

Francisca entra em casa, irritada, e telefona ao Dr. Nogueira para que este descubra se a reabertura do caso da morte de Laura tem algo a ver com o regresso de Telmo a Portugal.

No ginásio, Mafalda diz a Sebastião que as mensagens que lhe enviou são ridículas e pede-lhe para a esquecer. Este percebe que ela ainda o ama e afirma que não faz sentido estarem separados. Antes de ir embora, Sebastião diz-lhe que quando ela decidir voltar, sabe onde encontrá-lo.

No hostel, Gisela prepara um tabuleiro com um grande pequeno-almoço. Lucas pergunta com quem ela passou a noite e Tomané conta que a viu com Quim, o que deixa Lucas triste.

No quarto, Quim está muito feliz e adora o pequeno-almoço que Gisela preparou. Esta confirma com ele se estão mesmo juntos e ele diz que sim. Beijam-se apaixonados.

Helena espera, preocupada, por Alex e Quim que passaram a noite fora de casa. Liga a Cátia que também não sabe de Alex quando este chega. Helena repreende o filho por ter passado a noite acordado quando tem aulas. Cátia aparece e faz uma cena de ciúmes.

Na PJ, Lobo reconhece o intermediário do Curador nas fotografias que Manel lhe mostra. Pede para o apanharem depressa pois quer resolver tudo para ter o filho de volta. Ressentido por causa de Clara, Manel não admite que este lhe diga como fazer o seu trabalho e acusa-o de ser um criminoso e assassino. Confrontam-se e falam de Clara.

Pilar conta a Clara e Afonso a chantagem que Francisca lhe fez. É da opinião que esta não tem nenhuma prova e garante que não vai ceder e que assume todas as responsabilidades inerentes.

Gabriel vai a casa de Diana para lhe dizer pessoalmente que o exame correu bem. Ela fica desconfortável com a sua presença e confessa que ele a destabiliza. Gabriel fica a sentir-se mal e vai embora. Ao ver a filha perturbada, Jorge aconselha Diana a afastar-se definitivamente do ex-namorado.

Ao ver Bárbara no supermercado, Dolores dirige-se a ela e conta-lhe que Nelson é o novo gestor da loja. Conta também que Miguel tem uma namorada nova. Quando se depara com Miguel e Simone, Bárbara tem vontade de chorar e apressa-se a ir embora. Preciosa chega mal encarada e não fala a ninguém.

Na sala comum, Preciosa está lavada em lágrimas e partilha com Nelson que meteram outra pessoa a fazer o projecto da perfumaria e que não lhe vão pagar nada depois de todo o investimento que fez. Implora a Nelson para que a deixe continuar a trabalhar no supermercado.

Apreensivo, Tomané não consegue falar com o senhorio da casa nova. Liliana começa a achar que foram enganados. Quando lhe mostra a moldura com o diploma do CPM, Liliana deixa-o cair, partindo-o. Tomané observa que o casamento está embruxado.

Sebastião acha possível que o intermediário do Curador tenha mesmo tentado tramar Lobo. No entanto, Manel não quer descartar nenhuma opção e ainda pondera que Lobo possa mesmo ter estado envolvido nalgum esquema. Nesse momento, recebem informações novas sobre o caso da morte de Laura.

Consternada, Pilar pede a Manel para falarem a sós e conta a Manel a chantagem de Francisca. Confessa-lhe que não sabe o que há-de fazer. Manel tem vontade de ligar a Clara mas desiste.

Quando Ricardo o procura, Henrique diz-lhe que ele é um egoísta e que só pensa nele. Por essa razão, decide terminar tudo. Ricardo tenta convencê.lo de que gosta dele e implora para que não o deixe sozinho, agora que toda a gente sabe que é gay. Henrique não cede e deixa-o a falar sozinho.

Quim desabafa com Tomané, ainda se sente inseguro em relação a Gisela. Tomané aconselha-o a esquecer o passado. Mafalda procura Diana e pede-lhe desculpa em nome do ginásio e pede-lhe que volte a treinar no ginásio.

