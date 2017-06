Resumo: 237º Episódio - 10 de junho (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na marina, Pilar e Manel aguardam que Sebastião diga algo. Manel tenta manter a calma pois ainda não está na hora.

Noutro local, Bruno espera por Lobo, já impaciente. Surgem Sebastião e Sérgio que o detêm. Ao telemóvel, Sebastião dá ordem para Manel e Pilar avançarem.

Manel dá ordem a Lobo para avançar. Pilar afirma que quer ser ela a apanhar Gonçalo.

Apanhando-o desprevenido, Lobo convence Gonçalo a ficar com o cálice e este manda-o desaparecer. Nesse momento, Lobo ri e mostrando o microfone diz-lhe que ele nunca devia ter ameaçado o seu filho. Gonçalo em pânico, vê Pilar e Manel aproximarem-se e salta para o cais.

Gonçalo corre, desesperado, e desaparece de vista. Manel repreende Lobo, este podia tê-lo agarrado mas este afirma que fez a sua parte.

Gonçalo consegue apanhar Pilar e afirma que ela o vai ajudar a sair dali. Manel e os restantes agentes aproximam-se e Pilar pede-lhes que não cedam a Gonçalo.

No cais, Manel dá passagem a Gonçalo que leva Pilar como garantia. Seguem pelo passadiço enquanto Manel corre na direção oposta.

Gonçalo faz Pilar entrar no carro. Ela tenta ganhar tempo e recusa-se a conduzir. Assim que Gonçalo baixa a arma, Manel, que estava escondido no banco de trás do carro, agarra-o. Finalmente apanharam o Curador.

Clara explica a Bárbara que Joana é a única que pode ajudar a descredibilizar Francisca e até a fazê-la perder a guarda das suas irmãs. Dessa forma, Bárbara assente em não dizer nada sobre Joana estar em casa da prima.

Afonso e Joana vestem-se e ela diz que quer repetir. Afonso acha melhor o sucedido ficar só entre eles. Joana recebe chamada a dizer que ficou com o emprego no ginásio. Afonso alegra-se, é uma boa oportunidade para começar uma vida nova.

Francisca, cheia de raiva, recebe mais uma desmarcação de uma paciente. Vocifera contra Vicente e Clara e deixa Teresa assustada quando afirma que o melhor era certas pessoas desaparecerem.

Na sede da PJ, Gonçalo olha com raiva para Lobo. Depois de levarem Gonçalo para interrogatório, Manel diz a Lobo que é melhor ele continuar com proteção policial. Apesar de Sebastião discordar, Manel faz questão de ser ele a interrogar Gonçalo.

Diana comunica a Simone que o psiquiatra a deixou recomeçar a a trabalhar. Simone, por sua vez, tem receio que Miguel fique chateado por ela ter ido falar com Bárbara.

No supermercado, Dolores, stressada com os balancetes, reenvia os documentos que Nelson lhe enviou para Miguel, sem apagar o histórico de e-mails. Miguel confronta-a e é Cátia quem salva a avó, alegando que esta fez os documentos em casa e que, por isso, Nelson lhos enviou.

No ginásio, Ricardo diz a Henrique que um dia se vai assumir mas precisa de mais tempo. Mafalda também aconselha o irmão a sair do armário para ser feliz.

Lobo fala afectuoso com Guilherme ao telefone, está cheio de saudades. De seguida, informa Clara que ainda não está fora de perigo. Apaixonado, confessa que pensa nela a toda a hora e tenta beijá-la mas Clara afasta-se.

No interrogatório, Gonçalo tenta fazer-se de inocente. Manel vai ficando cada vez mais enraivecido e agride-o. Sebastião permanece impassível e Gonçalo exige um advogado, imediatamente.

Pilar chega a casa e quando percebe que está sozinha, destrói tudo à sua passagem. Chora enquanto se esfrega com álcool. Cheia de raiva, pisa o anel de noivado e bate em si própria.

Sorrateira, Francisca procura contacto de Joana no telemóvel de Vicente. Este entra e discutem. Helena ouve-a dizer que não tem limites e que fará tudo para manter as suas ações da fábrica. Já a sós com Helena, Vicente afirma que gostava de repetir um jantar com ela.

Jorge incentiva Alice a aceitar voltar a exercer medicina. Afirma mesmo que Henrique não tem de ter peso na sua decisão de voltar ou não a exercer. Ricardo cruza-se com eles e confessa que já não está com Preciosa. Jorge despacha-o quando ele pergunta por Diana e explica a Alice que o jovem não tratou bem a filha e presume que deve ter feito o mesmo com Preciosa.

Na casa de chá, Gisela dá uma ideia: fazer um casting para encontrarem uma nova Zorra. Dolores apanha Miranda e Raul aos beijos e avisa a filha que se esta for morar com aquele traidor, Cátia fica a morar consigo.

Preciosa entrega os cartões de visita que fez a Quim e ele gosta do resultado. Quim fala do seu primeiro caso de detetive enquanto esta partilha que tem muito trabalho para fazer no rebrand da perfumaria. Quando Lucas entra, Quim recusa-se a falar-lhe por causa do que ele fez a Alex.

Francisca fala com o Dr. Nogueira sobre Joana, este aconselha-a a vender as suas ações sob o risco de perder tudo mas ela recusa-se. Teresa ouve conversa, sem ser vista.