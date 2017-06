Resumo: 236º Episódio - 9 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso não percebe como é que Joana consegue envolver-se com homens mais velhos. Esta vai tentando seduzi-lo e quase o beija mas Clara entra e interrompe o clima.

Teresa tenta desculpar-se, dizendo que estava à procura do agrafador e explica que o seu telemóvel está estragado. Francisca desconfia da conversa mas Manel distrai-a quando chega para ver o filho.

Quando Helena chega a casa, Alex quer saber com quem é que a mãe foi jantar e diz-lhe que não quer nenhum homem a substituir o pai. Quim recebe uma chamada para o seu primeiro trabalho de detetive.

Gisela faz novo vídeo para o seu canal quando Nelson entra cabisbaixo na cozinha. Gisela pergunta se ele está assim por causa de Preciosa e ele confirma e diz que só quer distância dela.

Ricardo elogia Preciosa, ainda a acha mais espetacular por não ter dito a ninguém que ele é gay. Quando se cruza com Lobo estranha a sua presença no hostel e Lobo ordena-lhe que não diga a ninguém que o viu ali.

Lucas confirma a Armando que quer vender a sua parte da sociedade. Gisela chama-o de plagiador e este, revoltado, diz-lhe que os seus vídeos são uma porcaria.

No supermercado, Quim distrai Preciosa. Dolores vai para uma caixa para ajudar a despachar clientes e Miguel, atónito, manda-a fazer o seu trabalho de escritório. Dolores vai contrariada.

Miranda fecha a casa de chá para que Celeste mostre o conteúdo da sua mala. Dolores chega e fica chocada ao descobrir que esta anda a vender soutiens.

Perante o seu constrangimento, Alice diz a Diana que não tem nem nunca teve nada contra ela e que compreende o seu sofrimento. Diana, apática, afirma que não gosta do efeito da medicação.

Sebastião confronta Manel por este estar cheio de ciúmes de Lobo que se está a aproximar de Clara. Sebastião, por sua vez, está preocupado com Mafalda. De saída para a operação, Pilar quer concentração da sua equipa.

No hostel, Lobo diz a Clara que esta pode ser a última vez que se vêem e faz-lhe prometer que fica com Guilherme se algo lhe acontecer. Olham-se intensamente.

Vicente está preocupado com Mafalda e tenta convecê-la a não desvalorizar o seu problema. Acha que a filha não devia ter-se afastado de Sebastião. Falam sobre Helena e Vicente revela que esta tem sido uma boa companhia.

Joana está aborrecida e provoca Afonso. Este inicialmente resiste mas depois deixa-se ir e fazem amor.

Francisca está desconfiada de Teresa. Esta reforça que está do seu lado e explica novamente o que se passou e que está farta das confusões de Clara e Vicente.

Na PJ, Lobo observa o Cálice de Antuérpia enquanto Manel lhe instala os microfones. Lobo afirma diante de todos que se algo lhe acontecer, o seu filho ficará com Clara. Pilar confirma encontro com Gonçalo no iate.

Simone tenta falar com Bárbara que lhe diz para não se meter na sua vida. Por sua vez, Cátia diz a Miranda que se os pais vão viver juntos, ela ficará a viver em casa dos avós.

Liliana e Preciosa vêem vestidos de noiva numa revista. Liliana pergunta-lhe por que é que ela acabou com Ricardo mas Preciosa não revela. Ao falar da despedida de solteiro, Tomané comunica que quer uma despedida de solteiro conjunta.

Francisca desabafa com Alice porque Manel continua distante de si. Não vai aguentar vê-lo com outra mulher. Quando Alice lhe fala do convite para voltar ao hospital, Francisca fica revoltada.