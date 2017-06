Resumo: 235º Episódio - 8 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar chega preocupada ao hospital. Mafalda explica à mãe que tem uma inflamação pulmonar e que o médico a proibiu de treinar. Pilar leva as filhas para casa e insiste que Ricardo as acompanhe também.

No supermercado, Nelson não quer ser atendido por Preciosa mas não tem outro remédio. Acaba por lhe dizer tudo o que lhe vai na alma e recusa-se a continuar a ser seu amigo e afirma mesmo que não a quer ouvir mais.

Clara e Manel ficam constrangidos quando se cruzam na casa de chá. Clara confirma que é Lobo quem a está a ajudar na investigação de Telmo e afirma que ele está diferente. Por sua vez, Liliana e Tomané levam um bolo da sogra para Dolores que lhes vai dar o aconselhamento para o casamento.

Gisela diz a Quim que agora estão quites sendo que ele dormiu com Preciosa. Quim nega tudo e manda-a embora. Gisela vê um post de Alex sobre o plágio de Lucas.

Dolores e Armando recebem Liliana e Tomané para o aconselhamento matrimonial e Dolores está o tempo todo a mandar bocas a Armando. Amuada, Liliana quer ir embora mas Tomané pede-lhe que fique pois para si é importante.

O Director Clínico do hospital visita Alice na adega. Esta agradece-lhe por ele tê-la defendido em tribunal e este diz a Alice que não vale a pena remexer no passado e pede-lhe que reconsidere voltar a exercer.

Em casa, Pilar tenta obter informações de Ricardo quando Gonçalo chega e a convida-a para jantar. Pilar recusa sob o pretexto de ainda ter de trabalhar e adia irem almoçar no dia seguinte.

Clara passeia com Diana por Alfama e fica contente ao saber que a amiga tem outro médico e que se está a sentir melhor. Diana ainda pensa muito em Gabriel e tem medo que ele não espere pela sua recuperação.

Joana provoca Afonso que quase lhe cede. Chega Vicente que fica admirado e irritado ao ver Joana em casa dos sobrinhos. Ela pede-lhe desculpas.

Rosa conta a Francisca a conversa que ouviu Teresa ter com Marta sobre si. Francisca confronta Teresa que lhe diz que Rosa ouviu bem mas percebeu tudo fora do contexto.

Sebastião encontra-se com Lobo para falarem dos preparativos do assalto. Sebastião pretende que Lobo entregue o Cálice directamente ao Curador para o apanharem, em flagrante. Lobo está com receio e Sebastião avisa-o que, para sua segurança, nessa noite dormirá com ele no hostel.

Dolores faz arroz doce mas ninguém quer comer. Ela obriga-os, principalmente, Armando que revela à família que Lucas saiu da sociedade da cerveja artesanal.

Lucas assume a Preciosa que a música não é sua. Ela adverte-o que está a estragar tudo e aconselha-o a remediar a situação mas Lucas está farto de pedir desculpas e ouvir sermões.

Jorge conversa com Diana sobre a sua situação com Alice, não faz sentido ele e Alice estarem separados mas quer saber a opinião da filha.

Ao jantar, Vicente não quer falar de Francisca com Helena. Agradece-lhe ter o convite e por ter um momento normal. Ela diz sentir o mesmo.

Lobo está acomodado no hostel quando Manel o procura. Quer saber o que é que ele quer de Clara. Lobo provoca-o, dizendo-lhe que Clara já não está à sua espera.

Pilar devolve o telemóvel de Francisca a Teresa. Não conseguiu descobrir de quem é o único número para onde fez chamadas. Aconselha a sogra a pô-lo, novamente, onde estava para não levantar suspeitas.

Marta vê Teresa entrar e distrai Francisca com o bebé que está a chorar. Francisca volta atrás e vê Teresa na biblioteca e, desconfiada, dirige-se para lá.

Ao abrir a gaveta, Teresa quase deixa cair o telemóvel porque, nesse momento, entra Francisca que a interroga sobre o que está ali a fazer.