Resumo: 234º Episódio - 7 de junho (quarta-feira)

Pilar recebe Gonçalo em sua casa muito nervosa. Guarda o processo, propositadamente, numa gaveta e quando se ausenta da sala, esconde-se e vê que Gonçalo vai ao processo e vê toda a informação sobre o cálice.

Celeste está muito animada ao assistir ao espetáculo das Zorras. Preciosa bebe e dança sensual para Nelson mas quando este menos espera, de repente, beija Quim. Nelson fica estupefacto e Gisela quer bater-lhe.

Dolores põe Armando a dormir no sofá porque tem ciúmes de Helena. Relembra o marido que nunca levou doces a outros homens. Nelson entra em casa, desolado, e chora.

No hostel, Quim e Preciosa lamentam-se dos seus ex. Tentam beijar-se de novo mas não há química entre eles.

Afonso comenta com Clara que Lobo tem sido espetacular ao ajudá-los sem obrigação nenhuma. No entanto, Clara insiste que precisam de provas legais para incriminar Francisca.

Lobo enfrenta Bruno. Relembra-o de que é ele que tem as informações todas sobre o cálice e, por isso, têm de confiar nele. Bruno fala com o Curador e informa Lobo que o chefe quer vê-lo.

Na sede da PJ, Pilar diz a Manel que Telmo foi reconhecido em São Tomé mas este não se pode envolver no caso. Pilar conta a Manel que Gonçalo viu o processo e sabe que o cálice chega nesse dia a Portugal.

Chateado, Vicente quer terminar sociedade com Armando no negócio das cervejas devido ao erro cometido por Lucas. Armando promete que vão limpar o nome da marca. Depois do empregado sair, Vicente propõe a Francisca comprar-lhe as suas acções na fábrica mas ela recusa.

Lucas chega ressacado e deprimido ao trabalho e quando Armando lhe diz que ele tem de resolver os problemas das Dolorosas com os clientes, Lucas recusa e afirma que também quer sair da sociedade.

Dolores fala com Miranda sobre Celeste e quer saber qual é o contéudo da sua mala mas Miranda também não sabe. Esta está mais preocupada com Nelson e aconselha o irmão a esquecer Preciosa.

Na sucateira, Gonçalo afirma que Lobo anda muito insolente mas Lobo mostra-se seguro no que diz e faz com que Gonçalo acredite que tem um informador na Pj e que vai fazer o assalto sem sobressaltos.

No ginásio, Quim conta a Alex que passou a noite só a falar com Preciosa e confessa que ainda não esqueceu Gisela. Mafalda desmaia e quando acorda não quer ir ao hospital.

Na casa de chá, Bárbara recebe chamada de Quim a dizer que a irmã desmaiou. Ricardo oferece-se para ir com ela e Bárbara hesita em ir com ele a conduzir. Como a prioridade é a irmã, Ricardo dá-lhe as chaves do carro para a mão.

Joana provoca Afonso mas ele não quer nada com ela. Joana estranha eles viverem sozinhos e quer saber toda a sua história e de Clara.

Lobo fala com Guilherme ao telefone e Clara também. Depois de desligar, Clara quer agradecer a Lobo por tudo o que tem feito. Lobo admite que já a prejudicou muito mas que daqui para a frente, vai ser tudo diferente e beija-a apaixonado.

Na PJ, Manel está ansioso pela operação e com receio de que Lobo os traia. Sebastião tranquiliza-o, se tudo correr bem, no dia seguinte, Gonçalo estará preso.

Clara afasta Lobo pois aquele beijo não faz sentido nenhum. Lobo já lhe fez muito mal e não pode apagar o passado. Este afirma que está diferente e que vai mudar de vida pois só quer o melhor para ela e para o filho.

Teresa dá de comer a Marta. Esta está cheia de medo de Francisca e só quer sair dali. Teresa assegura que Francisca não vai fazer nada contra elas.

Na fábrica de azulejos, Helena pergunta a Vicente se há mais novidades sobre Gonçalo e este explica que dispensou o detetive pois Pilar não quis ver as evidências. Em agradecimento, Vicente convida Helena para jantar e ela assente.