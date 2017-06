Resumo: 233º Episódio - 6 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar encontra-se com Lobo. Quer saber como é que o filho se envolveu nos seus trabalhos. Lobo confirma que foi o Curador quem sugeriu o nome de Ricardo para os trabalhos informáticos nos assaltos.

Joana sente-se a ficar encurralada e teme que Francisca lhe faça mal e acha que o plano está cada vez pior para o seu lado. Clara desvaloriza e assegura que quem terá problemas será ela e os irmãos. Marta chega, assustada, e conta as ameaças que Francisca fez. Clara acalma a irmã e convida-a para jantar lá em casa.

Nelson conta animado a Armando que passou a tarde com Preciosa no Castelo. O pai diz-lhe que ele tem de ganhar coragem e dar-lhe um beijo. Falam das reclamações da cerveja Dolorosa e Armando receia quando Vicente souber. Ao ver arroz doce no frigorífico, Dolores fica cheia de ciúmes ao saber que foi Helena quem fez e mandou lá para casa.

Celeste chega a casa dos Paiva para jantar com Helena e Amália. Quando mostra a Helena qual é o seu negócio, esta fica surpreendida.

Na casa de chá, antes do espetáculo das Zorras, Quim aceita fazer os vídeos com Gisela. Lucas, jocoso, chama-lhe ridículo, o que deixa Quim constrangido e Gisela irritada. Alex chega e vai direito a Lucas exigir-lhe explicações sobre a música que anda a passar na rádio. Acusa-o de plágio e Lucas desmente.

Alice trata de um quarto que vagou. Está visivelmente irritada quando Jorge chega. Abraçam-se e ele afirma que ela é uma mulher forte e vai ultrapassar tudo o que está a acontecer. Trocam carinhos e beijam-se.

Lobo vai a casa de Clara para lhe contar que Roger descobriu um funcionário do aeródromo que confessou ter recebido dinheiro de Telmo. Clara agradece a ajuda e olham-se intensamente mas Afonso interrompe o momento.

Enquanto espera por Gonçalo para jantar, Manel fala com Gabriel que desabafa sobre Diana. Está triste porque ainda gosta dela. Gonçalo chega e cumprimenta Manel efusivamente. No decorrer do jantar, este pergunta a Gonçalo por André mostra interesse em saber mais coisas sobre o irmão. Gonçalo fica visivelmente desconfortável quando Manel sugere que o atropelamento que o matou tenha sido intencional.

No escritório de Francisca, Teresa vasculha gavetas, pastas, processos à procura de algo. Encontra um telemóvel e esconde-o no bolso porque Francisca entra, nesse momento. Clara e Marta entram da rua e Clara chama por Francisca. Quer falar a sós com ela e tenta convencê-la de que não foi ela quem foi buscar Joana para a acusar e pede-lhe que deixe as suas irmãs em paz. Francisca avisa-a de que as irmãs vão pagar bem caro e que acidentes acontecem. Vicente aparece e, para espanto de todas, assume que foi ele quem trouxe Joana de volta.

Mafalda prepara-se para sair quando sente nova tontura e deixa cair um copo que se parte. Recompõe-se mas Pilar fica preocupada com ela. Mafalda também comenta que a mãe anda esquisita e pergunta-lhe se está tudo bem com Gonçalo. Pilar assente e desvia o assunto.

Francisca, Vicente e Clara discutem. Teresa e Marta assistem a tudo escondidas. Vicente mente em relação a Joana e reforça que a foi buscar novamente para se vingar. Alerta ainda a irmã a não fazer nada contra Marta e Daniela pois arrisca-se a ficar sem elas também.

Pilar está destroçada quando Clara a visita. Esta revela à tia que sabe de tudo sobre Gonçalo. Entrega-lhe o telemóvel de Francisca e conta-lhe que já há confirmação que Telmo esteve em São Tomé quando Laura morreu.

Diana pensa em Gabriel e pergunta-se o que ele estará a fazer. Simone adverte-a de que ela tem é de pensar em si e no que quer fazer.

Alice diz a Jorge que o ama e que quer mais, ambos merecem mais e quer assumir uma relação, quer uma família com ele. Jorge anui feliz.

Alex está irritado com o plágio de Lucas. Tanto a mãe como a avó aconselham-no a falar com Manel. Este chega e diz que esteve com Gonçalo mas que não descobriu mais nada.

Em casa, Marta recusa-se a comer o que quer que seja que Francisca lhe prepare. Esta volta a ameaçá-la. Teresa ouve tudo mas disfarça.