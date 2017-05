Resumo: 210º Episódio - 11 de maio (quinta-feira)

No dia seguinte, Liliana sente-se envergonhada e assustada. Sebastião reconhece o nome de Cruz e afirma que ele é perigoso. Decidem, em conjunto, apresentar queixa dele na polícia.

Na sede da PJ, Manel interroga Lobo que lhe explica que estava com Clara no dia do assalto. Lobo provoca-o mas Manel tenta não se deixar afetar.

Pilar exige que Francisca lhe diga onde Teresa está. Para provar que a mãe teve mesmo um AVC, Francisca mostra-lhe um processo falso que criou. Pilar não fica totalmente convencida. Quando Marta tenta ir de boleia com a tia para a escola, Francisca manipula-a e dissuade-a de ir.

Num lar de idosos, Teresa está muito agitada pois não sabe onde está. Ivo prende-a à cama e afirma que está a fazê-lo por ordem da sua filha.

Clara pede ajuda a Gabriel para verificar se a avó deu entrada no hospital onde ele e Francisca trabalham.

Diana discute com o pai. Quer ir viver com Gabriel mas Jorge não acha boa ideia. Diana afirma que o pai não quer que ela seja feliz.

Francisca fala sedutora com Ivo. Dá-lhe dinheiro como recompensa pelos seus serviços e pede-lhe que seja o único a tratar da mãe. Caso alguém a queira visitar, pede para ser avisada imediatamente.

De seguida, Francisca encontra Teresa a debater-se para se soltar, sem sucesso. Francisca informa a mãe que teve AVC. Dá-lhe uma injecção com um sedativo que a põe a dormir.