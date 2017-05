Resumo: 209º Episódio - 10 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara desabafa com Afonso que desconfia que a história do AVC de Teresa não seja verdade. Lobo aparece com Guilherme e Clara sai, de seguida, para ir falar com Pilar. Já a sós, Afonso conta a Lobo o que se está a passar.

Quim chora, deprimido por causa de Gisela. Helena aconselha o filho a ir falar com a ex-namorada pois esta está arrependida. Ao saber que a mãe já começou a trabalhar na fábrica de azulejos com Francisca, Manel demonstra que não gosta disso e alerta-a de que Francisca não faz nada sem segundas intenções. Gonçalo telefona a Manel e para espanto de todos este combina um almoço com o pai biológico.

Mais animada, Gisela assume que está bem é sozinha e tem de aproveitar a vida. Por sua vez, Dolores lê um livro de como progredir na carreira e tem a certeza de que vai ser promovida no supermercado.

Na casa de chá, Miranda sente que é um erro estar com Raul, mas não consegue resistir-lhe. Ao ver Cruz entrar Liliana fica assustada e Tomané repara nisso. Dirige-se a ele e avisa-o para não continuar a perseguir a jovem. Raul também intervém e ambos mandam Cruz embora dali. Este sai furioso.

Enquanto Gabriel arruma as suas coisas no seu quarto do hostel, Diana sugere que seria uma boa oportunidade para viverem juntos e insiste muito. Gabriel sente-se encurralado pois acha que ainda é cedo para dar esse passo.

Em conversa, Jorge e Alice apoiam-se mutuamente em relação aos problemas de ambos. Jorge revela que já tinha saudades de conversar com Alice e ela confirma o mesmo. Por fim, beijam-se com paixão.

Francisca guarda as seringas e soníferos na sua mala. Daniela confronta-a, afirmando que viu o que ela fez à avó. Ameaçadora, Francisca manipula-a a não contar nada a ninguém sobre isso, o que deixa Daniela com muito medo.

Pilar diz a Mafalda que está noiva de Gonçalo mas pede à filha que não conte nada a ninguém. Mafalda reage mal à notícia mas assente em guardar segredo. Clara procura a tia para a pôr ao corrente do suposto AVC de Teresa e está apreensiva porque Francisca não diz onde Teresa está internada.

Liliana entra assustada no hostel com a sensação de que foi seguida. Preciosa desvaloriza o assunto e vai ter com Ricardo. Cruz entra, sorrateiramente, e segue Liliana até ao quarto. Liliana entra no quarto, Cruz entra de seguida, tapa-lhe a boca, atira-a para a cama e quando está prestes a violá-la, Tomané entra e Cruz foge.