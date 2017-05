Resumo: 208º Episódio - 9 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sebastião procede ao interrogatório a Clara, de forma agressiva. Manel pede-lhe que vá com calma. Clara explica que no dia e hora do assalto estava em casa com Lobo, com Afonso e com Guilherme. Manel não gosta da resposta, fica apreensivo.

Lobo dá instruções a Roger para encontrar Telmo com o nome falso que este deve estar a usar. Dá-lhe uma fotografia e um papel com o nome Simão das Neves Pereira. Cruz está farto de não ter trabalho e pede a Lobo que o deixe fazer um pequeno assalto.

No hostel, Liliana pede a Alice para não aceitar mais reservas de Cruz para o tuk-tuk. Está mesmo assustada por causa dele. Vanda entrega uma carta registada da polícia a Alice, o que deixa todos curiosos.

Em casa, Jorge fala com Miguel sobre a situação de Alice e critica Henrique por ser tão tacanho. Por sua vez, Miguel afirma que também não sabe como iria reagir se fosse consigo. Jorge conta a Diana, antes que ela saiba por outros, que voltou a aproximar-se de Alice e que esta fez eutanásia com Vítor. Diana tem alucinações auditivas e fica com uma ideia errada sobre Alice.

Daniela está nervosa por causa do desaparecimento de Teresa mas não conta a Clara o que se passou. Pede à irmã mais velha que descubra em que hospital a avó está internada e quer saber se esta está bem.

No seu iate, Gonçalo abre uma garrafa de champanhe para si e para Pilar. Afirma que só pensou nela no momento em que estava aprisionado. Surpreende-a com um anel de noivado e e pede-a em casamento. Pilar fica surpresa.

Bárbara espera por Mafalda na recepção do hostel quando Ricardo chega. Apesar de tudo mostra preocupação com as irmãs e fica apreensivo ao saber que Bárbara também tem fortes probabilidades de vir a ter cancro. Mafalda apressa-se a trazer as suas coisas e quer ir embora dali o mais depressa possível.

Ainda surpreendida, Pilar diz que quer casar sim, mas precisa de mais tempo para que as filhas se adaptem à ideia da nova relação da mãe. Gonçalo fica frustrado.

Clara procura Francisca para saber onde está a avó. Francisca afirma que não tem de lhe dar satisfações nem a ninguém e assegura que Teresa está muito bem onde está.

Amália pensa em Edite e sente-se mal por a filha ter ido embora sem sequer se despedir. Gabriel vai a casa de Helena buscar as suas coisas e informa a tia e a avó que se vai mudar para o hostel. Amália ainda tenta dissuadir o neto mas este está decidido e não lhe perdoa a forma como tratou a sua mãe.

Miranda informa Alex que Lucas vai voltar a pôr música nas festas mas para não descartar Alex que tem feito um bom trabalho, pretende que façam noites alternadas. Aproveita que está com Cátia e com Alex e fala-lhes sobre a necessidade de terem cuidados com a sua vida sexual. Por fim, avisa a filha de que já marcou consulta no seu ginecologista.

Lucas conta, animado, a Preciosa que vai voltar a pôr música e assim também está mais perto de Gisela. Ainda tem esperança que ela o perdoe. Preciosa não vê isso com bons olhos e Lucas também critica a sua relação com Ricardo. Sabe que este a deixa sozinha constantemente. Preciosa reconhece que é tudo por culpa de Nelson que sempre gostou dela e que, num momento frágil, até a beijou. Está convencida que este está a boicotar o seu namoro com Ricardo, de propósito.

Ao ver Liliana tomar conta de Esperança, Tomané insinua que esta não tem instinto maternal. Liliana recebe, nesse momento, um sms de Cruz a ameaçá-la mas disfarça. Diana aparece à procura de Gabriel e, ao ver a bebé, procura marcas nela, sugestionada pelas suas alucinações auditivas.