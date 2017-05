Resumo: 207º Episódio - 8 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores conseguiu acesso à lista com os nomes dos candidatos a gerente de loja e pede ajuda a Gisela para descobrir os podres deles. Armando desaprova isso.

Preciosa fica irritada com a estratégia de Nelson de desviar as atenções de Ricardo dela com os jogos. Ricardo também tira partido disso para se esquivar dela e escolhe ficar a conversar com Nelson.

Liliana conta a Alice que está mesmo assustada com Cruz. Alice alerta-a a chamar a polícia da próxima vez que este a ameaçar. Tomané entra, ouve a conversa mas finge não estar preocupado.

Depois de ter estado com Raul, Miranda está desiludida consigo mesma. Raul quer oficializar a relação mas esta rejeita e olha-o com nojo e indignação.

Marta estranha Francisca ter saído durante a noite com a avó. Daniela, nervosa, não conta à irmã o que sabe. Francisca chega a casa e explica às jovens que Teresa está no hospital porque teve um AVC.

Gonçalo procura Pilar na sede da PJ e informa-a de que, no dia do rapto, desapareceram obras do palacete. Gonçalo insiste para ter mais informações sobre a investigação mas Pilar não pode revelar nada. Esta fica mais preocupada com o envolvimento de Clara e receia que a sobrinha seja acusada de roubo.

Bárbara repreende Mafalda por esta ter ido falar com Miguel. Esta por sua vez, Mafalda conta que terminou o namoro com Sebastião e Bárbara afirma que ela ainda se vai arrepender.

Manel partilha com Sebastião que não conseguiu ver a cara de nenhum dos raptores. Está certo de que o Curador não devia lá estar. Desiludido, Sebastião conta ao amigo que Mafalda acabou tudo com ele.

Clara estranha a avó não lhe dizer nada nem devolver as chamadas. Clara é chamada a depor sobre o desaparecimento das peças roubadas e pondera se Lobo está por detrás disso. Afonso defende Lobo que os tem ajudado tanto.

Francisca preenche ficha de Teresa com indicações e sintomas de AVC. Pede à enfermeira Carmo, por telefone, alguns exames que comprovem que a mãe tem problemas cardíacos. Manel aparece para ver o filho e apesar de todas as tentativas de Francisca para se aproximar dele, este só está ali mesmo pelo filho.

Gisela fala com Helena sobre Quim. Helena acha que Gisela tem medo que ninguém volte a gostar dela como Quim e tem dúvidas de que ela goste mesmo do seu filho.

Dolores mostra a Miguel a lista com todos os defeitos que encontrou na net, relativamente aos candidatos a gerente de loja. Miguel, irritado, manda-a trabalhar e diz-lhe que ela não devia ter mexido nas suas coisas.

Pilar não quer descartar a hipótese de Gonçalo estar envolvido no roubo do palacete e no rapto de Manel. Este não quer acreditar nisso. Clara chega para prestar declarações e Manel e Pilar vão ao seu encontro.

Sebastião procede ao interrogatório a Clara, de forma agressiva. Manel pede-lhe que vá com calma. Clara explica que no dia e hora do assalto estava em casa com Lobo, com Afonso e com Guilherme. Manel não gosta da resposta, fica apreensivo.

Lobo dá instruções a Roger para encontrar Telmo com o nome falso que este deve estar a usar. Dá-lhe uma fotografia e um papel com o nome Simão das Neves Pereira. Cruz está farto de não ter trabalho e pede a Lobo que o deixe fazer um pequeno assalto.

No hostel, Liliana pede a Alice para não aceitar mais reservas de Cruz para o tuk-tuk. Está mesmo assustada por causa dele. Vanda entrega uma carta registada da polícia a Alice, o que deixa todos curiosos.

Em casa, Jorge fala com Miguel sobre a situação de Alice e critica Henrique por ser tão tacanho. Por sua vez, Miguel afirma que também não sabe como iria reagir se fosse consigo. Jorge conta a Diana, antes que ela saiba por outros, que voltou a aproximar-se de Alice e que esta fez eutanásia com Vítor. Diana tem alucinações auditivas e fica com uma ideia errada sobre Alice.

Daniela está nervosa por causa do desaparecimento de Teresa mas não conta a Clara o que se passou. Pede à irmã mais velha que descubra em que hospital a avó está internada e quer saber se esta está bem.

No seu iate, Gonçalo abre uma garrafa de champanhe para si e para Pilar. Afirma que só pensou nela no momento em que estava aprisionado. Surpreende-a com um anel de noivado e e pede-a em casamento. Pilar fica surpresa.