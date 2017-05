Resumo: 206º Episódio - 7 de maio (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Alice mostra a Henrique a carta escrita por Vítor antes da sua morte. Lê em voz alta as palavras do falecido marido, confirmando que procedeu à eutanásia por vontade expressa dele. Henrique chora, devastado, e sai sem dizer nada.

De volta à sede da PJ, Gonçalo tenta dissuadir Manel de continuar a investigação mas este está decidido a apanhar o Curador. Gonçalo não gosta da atitude determinada de Manel, mas disfarça.

Constrangida, Liliana explica a Cruz que não pode ter nada com ele porque ainda não esqueceu o seu ex-namorado. Irritado, Cruz diz-lhe que não andou a perder o seu tempo para nada e intimida-a, dizendo-lhe que ela vai ser sua. Liliana fica assustada.

Mafalda não aguenta mais e diz a Sebastião que não consegue estar com ele como antigamente. Sente-se pressionada e apesar de todo o apoio que este lhe deu, termina a relação, deixando-o muito revoltado.

Guilherme insiste para jantar com o pai em casa de Clara. Esta pergunta a Lobo se tem alguma coisa a ver com o desaparecimento de Manel e Gonçalo. Este fica magoado com a suposição e Clara percebe que ele está a dizer a verdade. Ao analisarem, em conjunto, os documentos que Lobo trouxe da oficina de Telmo, Clara identifica o nome falso que alguém usou num voo para São Tomé, na altura da morte da sua mãe.

Francisca pede a Daniela para distrair Teresa se quer continuar a ver Clara. Esta assente e mostra fotografias a Teresa. Francisca aproxima-se, sorrateiramente, com uma gaze embebida em clorofórmio, tapa o nariz e a boca da mãe e Teresa perde os sentidos. Daniela fica em pânico.

Em casa de Pilar, Gonçalo tenta perceber o rumo da investigação mas esta não revela nada. Ele disfarça a sua frustração. Mafalda entra cabisbaixa e estraga o clima de romance entre a mãe e o namorado.

Daniela chora preocupada com a avó e Francisca manda-a para o quarto. Não quer que ela ou Marta saiam de lá e ameaça Daniela e Marta caso ela conte alguma coisa do que viu.

Diana partilha com Clara que se sente mais segura e que agora tem a obrigação de ajudar Gabriel, que está num momento difícil. Apesar das vozes que ouve, mantém um discurso normal e Clara apoia a amiga.

Alice desabafa com Jorge, tem receio da acusação de Henrique. Este aconselha-a, tal como o seu advogado, a negar as acusações de Henrique. Apesar de já não estarem juntos, Jorge afirma que vai apoiá-la sempre.

Na casa de chá, Quim recorda os bons momentos com Gisela. Miranda e Raul entram e esta fica constrangida ao dar de caras com Quim. Aconselha-o a tomar uma atitude, ou esquece Gisela ou perdoa-a. Quim recusa-se a perdoar a traição e vai embora. A sós, Miranda aconselha Raul a ir com calma com Cátia e a não a reprimir a filha em relação ao namoro com Alex. Só têm de estar atentos para que não hajam incidentes com os jovens. Raul aproveita o momento para seduzir Miranda e esta não resiste.