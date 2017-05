Resumo: 204º Episódio - 5 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mafalda encontra-se com Miguel e pergunta-lhe se ele ainda gosta da irmã. Põe-no ao corrente do que Bárbara está a passar. Miguel reforça que ainda gosta da ex-noiva e Mafalda explica que o apoio dele é fundamental. Talvez ainda haja maneira de Bárbara o perdoar.

Em tribunal, Francisca vitimiza-se e alega só querer o melhor para as filhas. Quando pedem a Marta para falar, esta afirma que quer voltar para casa de Francisca. Pilar refere o corte no braço e Marta mente, assumindo que se cortou a si própria.

Mantendo Manel e Gonçalo reféns, Rafael exige que Manel diga tudo o que sabe sobre o Curador. Como Manel não diz nada, começam a bater em Gonçalo. Levam-no dali, dando a entender que o vão matar, deixando Manel desesperado.

Noutra sala, Rafael aproxima-se de Gonçalo, parece que o vai apunhalar mas corta-lhe a fita dos pulsos e pergunta-lhe o que é que pretende fazer, revelando assim que é ele o Curador.

Manel ouve um tiro. Pouco depois entra Rafael e dá a entender que matou Gonçalo e que pode ir buscar mais família de Manel, enquanto este não falar. Num impulso, Manel dá uma forte cabeçada em Rafael e resiste às suas ameaças.

De volta a casa, Marta está muito triste. Francisca quer fazer um jantar para comemorar. Teresa pede a Marta que lhe conte a verdade em relação ao corte no braço mas Marta, resignada, responde que não vale a pena.

Clara chega ao palacete para trabalhar, liga os projectores para iluminar o fresco que está a restaurar e vê uma arma. Não lhe toca e telefona logo a Pilar. Pilar dá indicações à sobrinha e começa a estranhar o silêncio e ausência de Gonçalo e Manel. Dirige-se com Sebastião para o palacete.

Bárbara espera, impaciente, por Mafalda na casa de chá. Hélder reconhece-a mas Bárbara não lhe dá importância. Miguel surpreende-a, no lugar de Mafalda e diz que já sabe de tudo. Mostra-se solidário e quer estar com ela mas Bárbara recusa o seu apoio e vai embora.

Amália procura Gabriel para remediar o que fez. No entanto, Gabriel acusa a avó de nunca se ter preocupado com ele e de nunca ter feito um esforço para se entender com os seus pais.

Clara mostra a Pilar e a Sebastião onde encontrou a arma. Sebastião reconhece a arma, sabe que é de Manel.Pilar ordena, de imediato, que façam a triangulação dos telefones de Manel e Gonçalo.

Amália fala com Joel ao telefone e está triste com o facto de o amigo ter ido ajudar o irmão no Algarve. Desabafa com Helena que se sente cada vez mais sozinha e está muito abatida por Gabriel estar zangado consigo.

Na oficina dos azulejos, Gisela usa maquilhagem exagerada e uma cinta por baixo da roupa para parecer mais magra. Armando percebe que a sobrinha está com dificuldades em respirar.

Cátia e Alex envolvem-se mas são interrompidos por Raul. Este não autoriza a filha a namorar e a ter relações sexuais. Miranda intervém e manda Alex e Raul embora para falar, a sós, com a filha.

No supermercado, Miguel informa que vai ocupar o cargo de Bárbara. Dolores quer candidatar-se a responsável de loja. Nelson partilha que vai ter um jogo com Ricardo e Preciosa, irritada, diz que isso não vai acontecer pois ela e o namorado têm um jantar combinado.

No armazém do pai, Guilherme afirma que preferia estar com Clara e gostava que ela e o pai fossem namorados. Ricardo aparece e oferece-se para ajudar Lobo a encontrar Telmo.

Clara não consegue estar descansada sem saber o paradeiro de Manel. Teresa visita os netos e questiona se Marta não terá mesmo tentado matar-se. Clara assegura que não e reforça que Marta só o disse em tribunal por ter medo de Francisca.

Bruno e Rafael levam Gonçalo de volta ao sítio onde Manel está preso. Este fica feliz por ver que o pai biológico está vivo e Gonçalo fica admirado ao perceber que Manel conseguiu soltar-se. Depois dos raptores saírem, dirigem-se para a saída.

Helena aceita trabalhar na fábrica. Francisca alegra-se com isso e tem esperança que Manel mude de opinião a seu respeito. Helena ressalva, de imediato, que não se vai meter na vida do filho.

Gisela insinua a Armando que Helena só conseguiu o trabalho na fábrica porque tem cunha. Quando Gisela lhe pede para que fale com Quim para fazerem as pazes, Helena, seca, diz que não pretende interferir nesse assunto.

Na PJ, Sebastião confirma que Manel e Gonçalo estão mesmo juntos e já identificaram o local, através dos seus telemóveis. Quando se preparam para sair, Sebastião recebe uma chamada de Manel, que informa a brigada que ele e Gonçalo foram raptados pelo Curador.