Resumo: 203º Episódio - 4 de maio (quinta-feira)

Ricardo partilha com Preciosa que Nelson é porreiro. Esta partilha que Nelson era apaixonado por ela mas Ricardo não se incomoda com isso. Quando esta se prepara para sair com os amigos, Ricardo convence-a a não ir e toma Viagra para conseguir ter sexo com ela.

No dia seguinte, à porta do tribunal, Clara espera pela juíza e, ao vê-la, conta-lhe que as irmãs estão a ser ameaçadas por Francisca e que, inclusive, Marta tem um corte no pulso. A juíza ouve mas segue caminho.

Antes de Marta sair para o tribunal, Teresa diz à neta para não se deixar influenciar por Francisca e incentiva-a a dizer a verdade. Ao ouvir a mãe falar mal de si, Francisca aconselha-a a ter cuidado com o que diz.

Henrique avisa Alice que já contou tudo aos pais e que também apresentou queixa na polícia. É só uma questão de tempo até esta ir a julgamento.

No supermercado, Liliana diz a Preciosa que Alice não abre a boca sobre o que se passou com Henrique. Noutro corredor, Alex tenta escolher preservativos e Raul intimida-o, não quer que isso seja para usar com Cátia.

Edite e Timóteo despedem-se de Helena, Quim e Gabriel. Falam com tristeza de Amália e têm dúvidas de que algum dia se venham a entender com ela.

Jorge repara no comportamento desmazelado de Diana mas não diz nada. Diana está mais calma porque dormiu oito horas seguidas. Alice aparece, de surpresa. Não sabia a quem recorrer e conta tudo a Jorge sobre a morte de Vítor.