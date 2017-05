Resumo: 202º Episódio - 3 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em consulta com Francisca, Diana omite as suas alucinações auditivas e as suas paranóias. Depois de Diana sair, Francisca tranquiliza Jorge, Diana está apenas mais ansiosa e precisa de dormir melhor.

Na casa de chá, Quim fala com Teresa pois não consegue deixar de se preocupar com Gisela. Quando esta entra, Quim sai e recusa-se a falar com ela. Gisela conta a Miranda que Cátia está a pensar tomar a pílula o que deixa a mãe apreensiva.

Manel e Gonçalo são levados para uma sala abandonada. Nenhum dos raptores revela qual a razão de os terem ali. O telefone de Gonçalo toca e este fala com Pilar, inventando uma desculpa para adiar o jantar que tinham combinado. Manel explica-lhe que a situação se deve a um caso que anda a investigar e garante que vão sair dali em breve.

No armazém de Lobo, Cruz está farto que Liliana lhe dê para trás. Lobo chega e Roger entrega-lhe uma carta que chegou. É do Curador a avisar que vão mudar de cacifo.

Clara não foi chamada a depor, mas pretende ir a tribunal para que Marta a veja. Afonso teme que Francisca consiga ficar com a guarda de Marta.

Francisca vai a casa de Helena e fica desiludida por não ver Manel. Pergunta a Helena se sempre aceita trabalhar consigo na fábrica mas esta ainda não decidiu.

Vicente insiste com Bárbara para que vá trabalhar consigo na empresa da família mas ela está destroçada. Mostra os resultados dos exames aos pais e afirma que quer tirar as mamas e os ovários para evitar ficar doente.

Sebastião e Mafalda tomam um copo e conversam sobre Bárbara. Este acha que Bárbara está a ser exagerada com os resultados do exame. Quer passar a noite com Mafalda mas esta alega estar sem cabeça e vai embora.

No hostel, Liliana tenta perceber o que se passou entre Alice e Henrique mas esta não revela nada. Alice avisa-a de que tem uma reserva de 3 horas no tuk-tuk em nome de Cruz. Liliana, apreensiva, conta que Cruz não a larga.

Gisela veste uma cinta para parecer mais magra. Dolores decide tirar uma licenciatura rápida para saber gerir o supermercado e Nelson avisa a mãe que as coisas não funcionam assim.