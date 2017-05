Resumo: 201º Episódio - 2 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar procura Vicente para saber se foi mesmo ele que bateu em Francisca. Este confirma e fala-lhe da tortura que a irmã faz a Marta. Pilar percebe que Vicente não anda nada bem.

Francisca ameaça cortar Marta, novamente, se esta não disser em tribunal que quer ficar com ela. Marta chora desesperada.

Sebastião já tem uma lista com lojas onde se vendem máquinas de escrever do modelo identificado, bem como de fornecedores das fitas.

Cátia avisa Miranda de que não suporta a ideia de a mãe e o pai se juntarem outra vez. Miranda alerta que Raul é pai dela, não pode fazê-lo desaparecer da sua vida.

No supermercado, Raul insinua-se a Diana que o afasta. Miguel diz à sobrinha que está preocupado com ela. Diana ouve vozes, mas disfarça. Dolores pede-lhe que interceda por ela junto de Miguel para ser promovida.

No hospital, Bárbara chora, desolada. Tem 85% de probabilidades de ter cancro. Mafalda promete ajudá-la no que puder.

Pilar expõe a Marta que sabe o que aconteceu e apoia-a a fazerem queixa de Francisca. Marta nega e recusa tudo.

Francisca insinua a Daniela que o corte no braço de Marta aconteceu porque esta está deprimida e tentou matar-se.

Lobo regressa a Lisboa, sem nenhuma novidade sobre Telmo. Guilherme está contente por ver o pai. Lobo mostra-se solidário com Clara, basta uma ordem e acaba com Francisca.

Manel encontra-se com Gonçalo e está disposto a ter um relacionamento com ele. Gonçalo recebe com agrado essas tréguas. À saída da capela, entram dois homens encapuzados e apontam-lhes armas. Gonçalo e Manel são levados numa carrinha com mãos atadas e cabeças tapadas. Manel grita-lhes que se vão arrepender.

Vicente desabafa com Clara sobre ter agredido Francisca. Apesar de a sobrinha não o julgar, Vicente decide ir para fora uns tempos para pôr as ideias no lugar. Recebe uma chamada da PSP por causa da queixa de Francisca.

Em consulta com Francisca, Diana omite as suas alucinações auditivas e as suas paranóias. Depois de Diana sair, Francisca tranquiliza Jorge, Diana está apenas mais ansiosa e precisa de dormir melhor.

Na casa de chá, Quim fala com Teresa pois não consegue deixar de se preocupar com Gisela. Quando esta entra, Quim sai e recusa-se a falar com ela. Gisela conta a Miranda que Cátia está a pensar tomar a pílula o que deixa a mãe apreensiva.