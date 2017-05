Resumo: 200º Episódio - 1 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na PJ, concluem que não há provas nem indícios de nada. Sebastião alerta Manel a afastar-se pois está na mira de um barão do crime. Gonçalo vem ao encontro de Pilar e Manel trata-o cordialmente. Quando Gonçalo comenta isso com Pilar esta alegra-se e promete que vão encontrar quem fez desaparecer o seu neto.

Vicente espera por Francisca no seu escritório e quando esta chega avisa-a de que não fará mais mal a ninguém da sua família. Esta provoca-o, falando do seu falhanço como marido e como pai. Vicente descontrola-se e esbofeteia-a com violência.

Bárbara sai de casa nervosa. Vai com Mafalda saber os resultados dos testes genéticos.

Vicente continua a agredir Francisca até que chega Teresa. Fica em choque ao vê-los engalfinhados e separa-os. Perante as queixas de Francisca, Teresa não a defende, pelo contrário, afirma que deve ter feito algo muito grave para Vicente perder a cabeça.

Gabriel desabafa com Manel sobre o sucedido com Edite e Amália. Não sabem como ajudar. Gabriel fala também de Diana e de como é difícil conciliar tudo. Por fim, aconselha Manel a conhecer melhor Gonçalo, não tem nada a perder com isso.

Francisca faz os curativos e avisa Teresa que vai apresentar queixa de Vicente e pede a Teresa que seja sua testemunha. Ela recusa-se e afirma que nunca mais a vai proteger.

Em casa, às escuras, Diana toma nota de acontecimentos que acha estranhos. Jorge entra e confronta-a com as suas mentiras, já sabe que a filha não foi à consulta e está muito desconfiado. Obriga-a a tomar os medicamentos à sua frente.

No supermercado, Raul diz a Dolores que se for preciso fala com a administração para que Dolores passe a chefe. Quim continua destroçado.

Depois de saber que Ricardo também joga tablewar gaming, Nelson partilha com Preciosa que já acha Ricardo boa pessoa.

Henrique desce as escadas do hostel com as suas bagagens. Ricardo quer saber o que se passa mas Henrique nem consegue ver Alice à frente. Sem dar mais explicações, vai embora, deixando Alice arrasada.

Em casa de Clara, Alex e Afonso jogam consola. Alex diz a Clara que Manel passou a noite em casa de Francisca, deixando-a desconfortável.

Manel descobre o modelo da máquina de escrever na qual são escritos os bilhetes do Curador. Francisca quer apresentar queixa contra Vicente pelas agressões mas Pilar não aceita e manda-a embora.