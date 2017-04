Resumo: 199º Episódio - 30 de abril (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Helena conta a Manel que Gonçalo esteve lá em casa e, depois do que passou, Manel assente que a mãe lhe ligue a dar as boas notícias. Diz-lhe também que não se importa que a mãe vá trabalhar para a fábrica de azulejos.

Clara recorda os momentos felizes com Manel e prepara-se para lhe enviar um sms a mostrar-se solidária pelo aparecimento do bebé. No entanto, Guilherme interrompe com um telefonema de Lobo. Este ainda não sabe nada de Telmo. Marta aparece e mostra o ferimento do braço à irmã. Arrasada, Clara percebe o terror que Francisca lhe está a infligir.

Pilar procura Vicente para o informar que aceita todas as condições que este impôs para as partilhas do divórcio. Esta só espera que a proposta para Bárbara ir trabalhar na empresa não sirva para pôr a filha contra ela.

Ao chegar a casa, Marta não gosta de ver Manel próximo de Francisca. Este explica que vai lá ficar somente pelo filho e nota algo diferente na atitude de Marta.

Enquanto preparam o jantar, Amália e Helena começam a discutir e trocam acusações feias. Gabriel apercebe-se e tenta intervir mas Amália dá um estalo à filha. Edite sai porta fora e Gabriel acusa a avó de ter ido longe demais.

Diana faz perguntas a Jorge sobre o rapto do bebé Carlos. Ouve vozes que lhe dizem que 'eles' fizeram mal ao bebé de Manel, mas disfarça perante o pai.

Raul surpreende a família de Miranda com um presente para Cátia, a matrícula para uma escola de dança que Cátia queria frequentar, mas ela recusa. Raul repara no painel e todos percebem que foi ele quem ofereceu. Para acalmar os ânimos, Miranda pede a Raul que leve o painel consigo.

Sebastião dá um aviso a Ricardo, está de olho nele e se este der um passo em falso, cai-lhe em cima. Alerta-o também para não envolver Preciosa nos seus esquemas e mentiras.

Clara conta a Vicente que Francisca cortou o pulso de Marta. Vicente afirma que têm de reverter a situação. Desesperada, Clara já não sabe mais o que fazer.

De noite, Manel mantém-se acordado, não consegue dormir. Francisca vai até à sala e faz-lhe companhia, também não consegue dormir. Afirma que o filho tem muita sorte em tê-lo como pai. Num impulso, beija-o mas Manel afasta-a.

Na fábrica, Lucas insiste com Gisela, sente a sua falta. Gisela fica em choque ao perceber que não teve qualquer comentário nas redes sociais, ninguém quer saber dela.

No supermercado, Dolores insiste com Miguel para ficar com o lugar de Bárbara. Diana tem cada vez mais alucinações auditivas que lhe sugerem que puseram um chip no filho de Manel.

No hostel, Francisca tranquiliza Alice, Henrique não tem o direito de levá-la a tribunal. Jorge chega e quando fala da alteração da medicação da filha, percebe que esta mentiu e que não foi à consulta nem houve alteração de medicação.

Vicente incentiva Marta a não ceder às chantagens de Francisca e implora para que não diga nada que a favoreça em tribunal.