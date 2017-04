Resumo: 198º Episódio - 29 de abril (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No hostel, Henrique ouve Francisca e Alice falarem da morte de Vitor e exige saber o que aconteceu realmente. Alice conta-lhe, finalmente, a verdade e explica que ajudou o marido a morrer a seu pedido, pois estava a sofrer muito e não havia salvação possível. Revoltado, Henrique, acusa-a de ser uma assassina.

Impaciente, Clara aguarda por notícias de Lobo que ainda não sabe nada de Telmo. Pilar vai a sua casa pedir explicações pois recebeu uma notificação do tribunal para uma nova audiência de regulação do poder paternal de Marta. Clara acaba por contar-lhe as ameaças de Francisca e a tia fica estarrecida.

Marta chora ao lembrar-se da ameaça que Francisca lhe fez mas disfarça quando Daniela entra. Daniela vê o golpe que a irmã tem pulso e Marta confessa que foi Francisca quem a magoou. Ambas sentem muito medo.

Manel chega nervoso a casa. Helena presta declarações aos agentes da PSP e conta ao filho que teve a impressão de ver alguém a espreitar para dentro de casa. Sente-se culpada e Manel assegura que vão encontrar o seu filho. Tem a certeza que aquilo é obra do Curador.

No ginásio, Gisela conversa com Cátia e está determinada a cuidar de si. Cátia desabafa que voltou a namorar Alex e pergunta à prima se acha que deve começar a tomar a pilula. Gisela aconselha-a a falar com a mãe sobre isso.

Miranda e Raul beijam-se apaixonados, às escondidas. Ouvem Dolores chegar a casa e Raul esconde-se na marquise.

Cruz aparece no hostel com mais um presente para Liliana. Esta recusa a oferta e são interrompidos por Quim que chega agitado com a notícia de que o sobrinho desapareceu. Alvoraçados, Quim e Liliana perguntam a toda a gente se viram alguém suspeito com um bebé. Lucas aproxima-se, preocupado, e oferece ajuda a Quim. Ressentido, este diz que não quer ajuda de traidores.

Na brigada, Manel tenta obrigar Hugo, de forma violenta, a dizer onde está o seu filho e exige saber quem é o Curador. Está prestes a disparar a sua arma, quando Pilar e Sebastião entram.

Em casa dos Paiva, Francisca está ansiosa com o desaparecimento do bebé. Gonçalo chega e mostra intenção de ajudar pois tem muitos contatos na polícia e nos tribunais e pode pressionar a disponibilizarem mais recursos. Desconfortável, Helena manda-o embora pois nem ela nem Manel o querem ali.

Ricardo faz uma visita a Afonso. Finge que vem ver o primo mas, na realidade, quer saber o que Lobo anda a fazer. Afonso explica que Lobo está a ajudá-los e convida-o a ir embora. Antes de sair, Ricardo fala do desaparecimento do filho de Manel.

Em casa de Diana, Gabriel despede-se dela, explicando que tem de ir embora para junto da família por causa do desaparecimento do bebé. Sozinha, Diana começa a surtar, ouve vozes e barulhos e toma um ansiolítico SOS para se acalmar.

Na casa de chá, Manel está desesperado, sente-se impotente. Clara assegura que não pode ter sido Lobo pois este está fora e deixou Guilherme consigo. Mafalda corre para Manel com um bilhete que estava no ginásio dirigido a ele. O papel é idêntico aos do Curador e diz que o bebé foi conhecer o avô. Manel fica desesperado pois pensa que o filho está morto.

Em casa dos Paiva, Clara aparece e, apreensiva, conta sobre o bilhete. Todos ficam em tensão e Sebastião consegue falar com Manel que está a caminho do cemitério.

No cemitério, o bebé Carlos está em cima da lápide de Carlos Paiva, numa caixa de cartão, imóvel. Manel encontra a caixa de cartão e, por um instante, pensa o pior mas o bebé reage. Manel encontra outro bilhete a alertá-lo que da próxima vez, não o encontrará o seu filho vivo.

Helena recebe chamada de Manel a informar que o filho está bem. Todos ficam aliviados. Gonçalo e Clara tomam a iniciativa de ir embora. Amália pede a Dolores que vá também.

Henrique acusa Alice de ter sido fraca por não ter conseguido tomar conta de Vítor. Pondera mesmo apresentar queixa. Alice conta-lhe o sofrimento do irmão nos seus últimos dias de vida, Vítor quis ter uma morte digna. Mesmo assim, Henrique decide ir embora e abandonar a sociedade.

Incomodada, Liliana conta a Preciosa que não sabe mais o que fazer para afastar Cruz. Tomané entra, sentem grande vontade de se beijarem, mas acabam por discutir.

Gisela está deprimida, nem parece a mesma. Maldosa, Dolores fala de Gonçalo e acha que este deve estar com Helena, novamente, por este ter logo aparecido lá em casa. Nelson chega triste porque não conseguiu fechar um negócio das cervejas.