Resumo: 196º Episódio - 27 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No supermercado, Miguel diz que Bárbara não se pode ir embora, diz que a ama e que ainda podem casar. Bárbara quer ir embora e esquecê-lo de vez. Dolores diz a Raul que Bárbara vai mesmo embora. Este aconselha a sogra a ocupar o cargo da chefe. Diana chega para trabalhar e pede desculpas a Preciosa.

Armando e Nelson engarrafam cervejas para a encomenda. Nelson queixa-se que a mãe já não quer saber dele, nem o almoço lhe fez.

Marta quer saber a verdade, o que é que Afonso foi fazer à quinta. Este conta tudo à irmã e confessa também que foi Francisca quem mandou matar Laura.

Bárbara está desolada, mas diz que não ia aguentar ter de ver Miguel todos os dias. Vicente diz à filha que pode vir trabalhar consigo na empresa.

Hugo vai aguardar julgamento em liberdade, mas é um plano da Brigada para apanharem o Curador. Pilar avisa Manel que pode ser perigoso para ele.

Marta muito irritada, confronta Francisca, já sabe que foi ela quem encomendou a morte da mãe. Debatem-se as duas e Francisca faz um golpe no pulso de Marta.

Teresa fala com Afonso, explica que Marta ainda não chegou. Percebe que o neto está preocupado e pergunta o que se passa.

Francisca continua a ameaçar Marta e obriga-a a disfarçar quando a avó chegar. Quando Teresa chega, Marta diz que está tudo bem.

Clara repreende Afonso por ter contado a Marta que foi Francisca quem mandou matar Laura, pois Marta vai reagir e isso ainda pode piorar mais as coisas.

Manel está confiante que é desta que apanham o Curador. Pilar pede-lhe que descubra o motivo de Marta ter voltado para casa de Francisca.

Sebastião partilha suspeitas sobre Ricardo com Mafalda. Esta revela já saber de tudo mas não conta pormenores e foge ao assunto.

Nelson entra no hostel com “Dolorosas” e oferece uma a Ricardo. Tenta manter conversa, mas vai ficando sem assunto. Preciosa entra e estranha vê-los juntos.

Na recepção, Alice escreve cartões à máquina. Cruz chega e Liliana avisa-o de que não está preparada para ter uma relação. Zangado, Cruz diz que as coisas não são assim e que a história ainda não acabou.

Na casa de chá Raul e Miranda estão muito próximos quando Cátia entra. Miranda disfarça e Raul tenta aproximar-se da filha, sem sucesso. Cátia vê o painel e estranha que a mãe tenha pedido a Joel para o fazer e Miranda inventa que o fez para ocupar o amigo da família.

Ao jantar, Jorge e Diana falam sobre Miguel e sobre a situação com Bárbara. Diana ouve vozes mas tenta parecer natural. Mente ao falar da consulta com Francisca e Jorge não desconfia de nada.

Francisca faz hipnose com Daniela. Fica satisfeita com respostas de Daniela mas não gosta de saber que Marta foi ter com Clara com a ajuda de Teresa.

Chorosa, Marta chega a casa de Clara e esconde o corte no pulso. Sente que não conseguirão fazer justiça e promete a Clara que não vai confrontar Francisca. Clara assegura à irmã que não desistiu e promete que vai fazer justiça.

Gabriel janta com Timóteo e Edite e comentam as boas notícias sobre o lançamento do chocolate “Amor Maior”. Timóteo adverte Edite a não voltar para S.Tomé sem primeiro fazer as pazes com Amália, já passaram muitos anos e uma delas tem de ceder.

Em casa, Gisela tenta fazer um vídeo para o seu canal de youtube mas está muito deprimida e desmancha-se a chorar. Dolores tenta consolá-la mas esta refugia-se no seu quarto. Nelson chega e a mãe decide ensiná-lo a fazer máquinas de roupa, deixando-o atrapalhado.

Lucas aparece, de surpresa, para falar com Gisela. Apesar das desculpas de Lucas, Gisela sente-se mal pois queria muito gostar de Quim como ele merecia. Agora só quer dedicar-se à sua vida e manda-o embora.