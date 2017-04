Resumo: 195º Episódio - 26 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em conversa com Afonso, Lobo diz que vai a Santo Tirso à procura de Telmo, tem recursos que a polícia não tem. Afonso avisa que por mais que ele faça, Clara não gosta dele nem nunca vai ficar com ele.

Clara explica a Teresa que Marta voltou para casa porque Francisca a ameaçou, utilizando Daniela como pressão. Teresa fica ainda mais desiludida com a filha.

Francisca janta com Alice no hostel e, ao ver Gonçalo entrar, quer saber se ele sempre é pai de Manel. Vai ter com ele e apresenta-lhe o bebé Carlos. Manel chega e fica furioso com a situação.

Pilar chega também de vestido elegante e maquilhada. Ao ver Gonçalo, Francisca e Manel, fica admirada e entra.

Manel tira filho do colo de Gonçalo. Sonsa, Francisca diz que não viu mal nenhum em mostrar o bebé ao avô. Manel reforça, uma vez mais, que Gonçalo não lhe é nada.

Ricardo alerta Lobo de que Pilar vai voltar à Pj e que tem de parar, por uns tempos. Lobo aproveita também para dizer a Cruz e a Roger que vai estar fora uns tempos e pede-lhes que fiquem quietos, sem darem nas vistas.

Diana quer desculpar-se diante de Edite e Timóteo mas Gabriel diz que não será necessário, os pais preferem seguir em frente e esquecer o que se passou e aconselha Diana a fazer o mesmo. Pede-lhe que se cuide e que aproveite bem a consulta com Francisca.

Helena estranha a ausência de Joel e Amália explica que este teve de ir ao Algarve dar apoio ao irmão, Avelino, que se está a separar da mulher. Quim assiste à conversa abatido.

Dolores quer falar com a mãe de Gisela para lhe contar o que ela anda a fazer.

Miranda entra, nesse momento em casa com Gisela que esteve nas urgências do hospital.

Bárbara fala da sua demissão com Mafalda, está devastada por causa de Miguel. Pilar chega a casa com Gonçalo, que também está chateado com a distância com que Manel o trata.

Sebastião aconselha Manel em relação a Gonçalo e acha que era bom o seu filho crescer e conhecer o avô. Falam ainda sobre Ricardo e Manel confirma que Pilar encobriu o filho, mas não vai voltar a fazê-lo.

Lobo deixa Guilherme com Clara enquanto vai a Santo Tirso. Clara esclarece que mesmo que Lobo encontre Telmo, nada vai mudar entre eles, tirando-lhe qualquer esperança.

Francisca proíbe Marta de contar a a quem quer que seja o que se passa lá em casa. Francisca insinua que Marta e os irmãos são uns delinquentes e que Afonso a quis matar. Marta fica desconfiada.

No ginásio, Quim está muito triste e Tomané tenta animá-lo. Gisela chega e pede perdão a Quim, diz que quer ficar com ele e pede-lhe para resolverem as coisas. Quim não consegue perdoar e vai embora.

Liliana diz a Preciosa que esteve com Cruz mas não gostou. Confessa que tem muitas saudades de Tomané. Decide terminar tudo com Cruz.

Henrique ficou espantado com opinião convicta de Alice sobre a eutanásia. Ela quer contar-lhe a verdade, mas não consegue.

Jorge chega do trabalho, cansado mas ainda vai fazer domicílios. Diana continua a ouvir vozes e finge que toma comprimidos. À revelia do pai, desmarca consulta com Francisca.

Francisca ainda tenta convencer Diana a ir à consulta pois Jorge está preocupado mas esta inventa uma desculpa para não ir.

Pilar está de volta à brigada. Pede a todos empenho e dedicação. Pergunta a Manel se estão mesmo bem e Manel assente, só não quer falar de Gonçalo.

Pilar entra no seu gabinete saudosista e começa a arrumar as suas coisas. Sebastião entra e questiona se ela vai ser mesmo imparcial, tendo em conta o que aconteceu no passado. Pilar fica transtornada com a observação.

Clara manipulada, vota contra saída de Francisca da administração da fábrica de azulejos. Vicente fica furioso.