Resumo: 194º Episódio - 25 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana desculpa-se e diz que teve ciúmes. Gabriel explica que nada disso faz sentido. Diana está envergonhada e promete ser mais compreensiva. Gabriel quer recomeçar de novo mas tem duvidas de que esteja a tomar a medicação.

Quando chega à casa de chá, Manel fica a saber do que se passou. Preciosa está chateada com Ricardo por não ter lá estado. Dolores, abelhuda, vai falar com a família Paiva, deixando-os incomodados.

Clara volta ao armazém de Lobo, desesperada por Francisca ter escapado outra vez. Este garante que não vai deixar que ela lhe faça mal, nem aos seus irmãos.

Quim está deprimido, deitado no sofá. Amália, Helena e Alex chegam, ele conta que Gisela o traiu. Todos tentam confortá-lo.

Gisela diz que gostou muito de Lucas mas que também gostou muito de Quim. Miranda sente pena da prima e confessa que esteve com Raul.

Bárbara informa Miguel que se despediu porque a administração do supermercado não o deixou sair da loja. Está aliviada por não ter de voltar a olhar para ele.

Francisca quer uma nova reunião para reverter a não atribuição de lucros aos acionistas da fábrica, afirmando que tem Clara do seu lado. Provoca Vicente ao falar de Gonçalo e Pilar.

Manel e Sebastião falam de Francisca, para Manel é cada vez mais difícil aturá-la. Manel fica incomodado ao saber que Gonçalo e Pilar têm um caso. Luísa despede-se de ambos e Manel sente-se culpado pela sua partida.

No palacete Clara fala com Manel ao telefone. Gonçalo ouve o fim de conversa e mostra interesse em saber se o filho está bem. Clara, constrangida, deixa claro que Manel era muito ligado a Carlos.

No hostel, Hélder fala do concurso dos sumos da Compal que está a decorrer. Nelson entra e mete conversa com Ricardo mas este não lhe dá saída.

Para se redimir, Cruz oferece um vestido a Liliana e convida-a para sair. Hélder mostra-se preocupado com ela mas Liliana diz que sabe tomar conta de si.

Os sócios AVA e restantes vizinhos debatem tema do filme que acabaram de ver. As opiniões divergem. Alice afirma que é a favor da eutanásia.

Manel e Sebastião estão de saída da brigada quando Sérgio chega com Gonçalo. Este vem oferecer-se para ajudá-lo a ter a guarda do filho mas Manel recusa a sua ajuda.

Pilar procura Marta para saber porque é que se mudou para casa de Francisca. Francisca interrompe a conversa e ataca Pilar falando de Gonçalo e Vicente.

Gabriel conta a Jorge o sucedido com Diana. Esta alega que se descontrolou mas já está bem. Jorge decide marcar consulta urgente com Francisca.

Preciosa pergunta a Sebastião porque é que Manel lhe fez perguntas sobre Ricardo. Quer saber se o namorado tem problemas com a polícia.

Gabriel chega a casa e Edite e Timóteo repreendem-no. Ambos afirmam que Diana sabia muito bem o que estava a fazer e que foi uma falta de respeito. Edite e Timóteo alertam Gabriel, Diana está a fazer-lhe mal.