Resumo: 193º Episódio - 24 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores estranha Miranda ainda não ter chegado. Quim aparece e confronta Gisela com o que Lucas lhe disse. Gisela não aguenta mais manter a mentira e confirma tudo, a chorar. Quim termina tudo e sai muito zangado.

Na cozinha, Dolores finge limpar a loiça quando Gisela entra a chorar. Repreende a sobrinha, não é correto ter dois namorados. Desolada, Gisela explica que gostava dos dois de maneira diferente. Chora e come gelado.

Na casa de chá, Miranda e Raul vestem-se. Ela não tem a certeza se o que fizeram foi o mais acertado. Raul diz que mudou e que a ama.

Depois de terem feito amor, Preciosa está feliz com a surpresa que Ricardo preparou. Quer passar o resto na noite com ele mas Ricardo liga o telemóvel e recebe um sms da aplicação gay. Inventa uma desculpa e sai.

No dia seguinte, Bárbara discute com Pilar por causa de Gonçalo, diz que eles são promíscuos. Está destroçada por causa de Miguel mas não quer atrapalhar felicidade da mãe com os seus problemas.

Edite quer seguir para a casa de chá para ver se está tudo em ordem para o lançamento do chocolate. Toda a família se prepara para sair exceto Manel que tem audiência e não vai poder ir.

Afonso diz que Clara devia ter falado com Manel, em vez de envolver Lobo. Ela lamenta mas ele tem muito com que se preocupar. Clara vai fazer Francisca falar.

Diana está deprimida. Diz a Jorge que Gabriel a convidou para o lançamento mas não tem vontade de ir. Sem ninguém ver, esmaga os medicamentos e aspira-os.

Dolores gostava de ir ao lançamento e Raul oferece-se para fazer o seu horário. Bárbara quer mesmo que Miguel vá embora.

Ricardo prepara pequeno-almoço para ele e Preciosa. Manel chega e pergunta onde Ricardo esteve na noite do assalto. Este assegura que esteve com Preciosa e ela confirma.

Na casa de chá, está tudo pronto para o lançamento do chocolate. Cátia dá um beijo a Alex. Miranda pede-lhe que tenha cuidado. Edite e Preciosa falam animadas com o distribuidor e, de seguida, este sobe ao palco para falar.

Gisela discute com Lucas, ele não tinha o direito de se meter na vida dela. Afirma que não vai cair nos seus braços. Apesar de tudo, Lucas sabe que é dele que Gisela gosta.

O distribuidor de chocolate faz o discurso e Edite também. Esta chama ao palco Timóteo, Gabriel e Preciosa. Diana entra, descompensada, e faz uma cena de ciúmes. O constrangimento é geral e Gabriel leva-a dali.

Francisca vangloria-se diante de Manel, tinha a certeza que o tribunal não lhe ia tirar o filho. Manel pede-lhe que lhe ceda a guarda do bebé e desapareça de uma vez.

No seu gabinete, Vicente está de ressaca e não consegue concentrar-se. Gonçalo quer falar-lhe e afirma que o que Vicente fez foi um disparate. Vicente avisa-o de que lhe vai dificultar a vida.

Lobo informa Clara que Francisca está sozinha em casa. Ainda se oferece para ir com ela mas Clara pega no gravador e assume que irá sozinha.

Pilar cruza-se com Ricardo. Aproveita para lhe dizer que vai voltar para a PJ e espera não o ver envolvido em nada ilícito. Ricardo desdenha a mãe, acha que o que estão a fazer ao pai é uma sacanice.

Clara surpreende Francisca e provoca-a, falando de Manel. Furiosa, Francisca confessa que matou Laura e Eduardo e afirma que quer fazer o mesmo a Clara e aos irmãos.

Ao ver Francisca a agarrar Clara na biblioteca, Márcio segue apressado para lá. Agarra Clara e revista-a, encontrando o gravador. Clara fica frustrada enquanto Francisca a avisa de que vai ter consequências.