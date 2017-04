Resumo: 192º Episódio - 23 de abril (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miranda prepara a casa de chá para o lançamento do chocolate “Amor Maior”. Batem à porta e é Raul que vem ajudar. Enquanto muda uma mesa de sítio, ela entala-se e Raul beija-a. Rendida, Miranda corresponde.

No hostel, Quim convida Lucas para padrinho de casamento. Lucas não aguenta mais e revela que tem um caso com Gisela há algum tempo e acha que Quim não merece ser enganado.

Vicente alcoolizado, pede mais uma bebida. Cruz elogia Liliana, quer levá-la para outro sitio mas ela recusa. Cruz nega conhecer Ricardo.

Em casa, Manel é seco com Helena. Francisca chega com o bebé e finge-se assustada e frágil, dizendo que estava a ser seguida. Manel desconfia.

Marta muito nervosa liga a Clara para lhe contar que Francisca a ameaçou dizendo que se calhar não chega aos 18 anos. Tem muito medo. Clara fica chocada com o que ouve. Afonso afirma que enquanto Francisca estiver solta, não vão ter sossego.

Gonçalo, Pilar e Mafalda terminam de jantar tranquilamente quando Vicente chega bêbado, barafustando que eles não têm o direito de estarem juntos. Mafalda tenta acalmar o pai mas Pilar, nervosa, mete-o na rua. Vicente toca insistentemente à campainha e recusa ir embora enquanto grita que Gonçalo não presta.

Ricardo toma viagra e prepara o quarto à média luz com flores espalhadas. Preciosa chega e hesita mas ele dá-lhe um presente e quer recompensá-la por tudo, dando-lhe a noite que merece.

Clara desesperada pede ajuda a Lobo para pôr Francisca atrás das grades. Quer vê-la a apodrecer na cadeia.

Teresa alarmada com o barulho no patamar, abre a porta e vê Vicente naquele estado. Chegam agentes da PSP, receberam queixa e vão levá-lo para a esquadra. Mafalda, Pilar e Gonçalo, ouvem constrangidos o que se passa e Mafalda não aguenta e vai ter com o pai. Pilar não retira a queixa, o que deixa Mafalda indignada. Para evitar mais confusão pede ao pai que acompanhe os agentes. Manel e Francisca chegam e assistem a tudo.

Mafalda recrimina mãe e dá razão a Vicente. Pilar, exausta, pergunta a Gonçalo se terá exagerado. Ele afirma que estará sempre do seu lado.

Teresa sai para ir buscar Vicente à esquadra. Francisca pede a Manel para dormir em sua casa para se sentir mais segura mas ele recusa.

Clara quer encontrar Telmo ou conseguir que Francisca confesse os seus crimes, de forma a ela poder gravar. Lobo dá-lhe um gravador e diz-lhe que não tem de passar por isto sozinha.

Liliana e Cruz, chegam ao hostel meio alcoolizados. Cruz beija-a mas ela esquiva-se. Cruz é bruto e Hélder entra, nesse momento, obrigando Cruz a ir embora. Liliana ficou assustada, mas disfarça.

Dolores estranha Miranda ainda não ter chegado. Quim aparece e confronta Gisela com o que Lucas lhe disse. Gisela não aguenta mais manter a mentira e confirma tudo, a chorar. Quim termina tudo e sai muito zangado.

Na cozinha, Dolores finge limpar a loiça quando Gisela entra a chorar. Repreende a sobrinha, não é correto ter dois namorados. Desolada, Gisela explica que gostava dos dois de maneira diferente. Chora e come gelado.

Na casa de chá, Miranda e Raul vestem-se. Ela não tem a certeza se o que fizeram foi o mais acertado. Raul diz que mudou e que a ama.

Depois de terem feito amor, Preciosa está feliz com a surpresa que Ricardo preparou. Quer passar o resto na noite com ele mas Ricardo liga o telemóvel e recebe um sms da aplicação gay. Inventa uma desculpa e sai.

No dia seguinte, Bárbara discute com Pilar por causa de Gonçalo, diz que eles são promíscuos. Está destroçada por causa de Miguel mas não quer atrapalhar felicidade da mãe com os seus problemas.

Edite quer seguir para a casa de chá para ver se está tudo em ordem para o lançamento do chocolate. Toda a família se prepara para sair exceto Manel que tem audiência e não vai poder ir.

Afonso diz que Clara devia ter falado com Manel, em vez de envolver Lobo. Ela lamenta mas ele tem muito com que se preocupar. Clara vai fazer Francisca falar.