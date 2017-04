Resumo: 191º Episódio - 22 de abril (Sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marta despede-se de Clara e Afonso e chora, resignada. Vitoriosa, Francisca não mostra qualquer compaixão pelos irmãos e Afonso só lamenta não ter acabado com ela.

Ricardo vai ao supermercado e oferece flores a Preciosa. Diz que a ama e não a quer perder, prometendo ser melhor namorado. Pede-lhe para dizer que estiveram juntos na noite do assalto e Preciosa não vê isso com bons olhos.

Relutante, Mafalda aceita jantar com o namorado novo da mãe. Sente dores no braço que esforçou e Pilar, depois de repreender a filha, liga de imediato para Jorge.

Gabriel tenta explicar a Diana que está num momento complicado mas insiste que a ama. Apesar disso, Diana não entende as suas explicações e acha que este se fartou dela e termina o namoro.

Já em casa de Francisca, Marta mente a Teresa dizendo que veio por sua vontade. Num momento a sós com Francisca garante-lhe que assim que tiver 18 anos nunca mais a vê. Jocosa, Francisca afirma que ela e a irmã têm mais valor para ela se estiverem mortas.

Daniela sente-se culpada mas Marta tranquiliza-a. Com a avó Teresa por perto estarão mais protegidas.

Vicente procura Manel na PJ para saber como está a decorrer a investigação da morte de Laura. Manel explica que o caso foi arquivado e Vicente percebe que todos estão a ceder às chantagens de Francisca.

Jorge coloca uma manga de compressão em Mafalda e explica-lhe que não pode fazer esforços com o braço e tem de aprender a controlar todos os movimentos. Revoltada, Mafalda sente-se inválida.

No supermercado, Bárbara recusa-se a falar com Miguel e sugere a sua demissão. Nelson aproxima-se e fala com Bárbara sobre a relação de Ricardo e Preciosa. Ela afirma que o irmão é um idiota e que avisou Preciosa disso. Dolores tenta saber mais informações sobre o verdadeiro pai de Manel mas Quim não adianta nada.

Miranda repreende Gisela por continuar a iludir Quim e a fazer sofrer Lucas. Gisela não sabe como resolver a situação e não gosta de ver Raul sempre ali metido. Miranda assegura que só está a usá-lo como moço de recados, quer ver até onde ele aguenta.

Edite está muito nervosa com o evento mas a família apoia-a. Quim puxa conversa sobre Gonçalo mas Manel nem quer ouvir falar disso. Timóteo aconselha o sobrinho a pelo menos conhecê-lo.

À entrada do palacete em Sintra, Vicente vê Pilar e Gonçalo aos beijos e fica chocado. Vem falar com Clara sobre a investigação de Laura ter sido arquivada e a sobrinha explica que Manel fez um acordo com Francisca para evitar que Afonso fosse acusado. Vicente sente muita revolta com a impunidade da irmã mas para Clara os irmãos estão em primeiro lugar.

Teresa desconfia de que o regresso de Marta não seja espontâneo. Francisca finge-se paciente com a mãe e prepara um jantar especial para Marta.

Em casa, Miguel desabafa sobre Bárbara, queixa-se de que ela é muito inflexível. Diana partilha com o pai e com o tio que decidiu terminar com Gabriel porque este nunca o faria por pena dela e que ficará melhor sem ela.

Por sua vez, Gabriel desabafa com os pais sobre o fim da relação com Diana. Estes não disfarçam o contentamento mas Gabriel está triste pois gosta mesmo dela mas sabe que não pode prejudicar o curso.

Manel procura Clara pois o julgamento para ter guarda do filho será no dia seguinte. Clara, derrotada, diz que não vai poder depor contra Francisca porque já tem demasiados problemas com ela.

No bar de Lobo, Vicente bebe sozinho. Cruz e Roger pedem que Ricardo fale com Lobo sobre o dinheiro em falta. Ricardo aproxima-se do pai e conta-lhe que Gonçalo está a jantar em casa de Pilar.

Dolores revela a Armando e Nelson que foi ela quem pôs baunilha na cerveja sem álcool. Impressionados, estes convidam-na a voltar. Dolores recusa, eles estranham.