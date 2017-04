Resumo: 190º Episódio - 21 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara vai ao encontro de Francisca e promete ficar do seu lado em todas as decisões da fábrica, evitando assim que Marta volte para casa da mãe adotiva. Percebendo o desespero da rival, Francisca impõe que, ou Marta volta a viver consigo ou não voltarão a ver a irmã mais nova.

Manel interroga, novamente Hugo. Este recusa-se a dizer quem é o Curador e surpreende o inspetor quando dá a entender que o barão do crime sabe tudo sobre ele e até põe em questão que o seu filho bebé esteja a salvo.

Na estação ferroviária, Lobo abre o cacifo e lê um recado do Curador que o informa que só receberá o seu dinheiro quando obedecer às suas regras. Fica muito irritado com isso.

Na PJ, Manel perde as estribeiras com Hugo que se recusa a dizer o que quer que seja. A sós com Sebastião, partilha com o amigo o que acabou de saber.

Francisca pressiona Daniela a convencer Marta a voltar para casa ou não voltará a vê-la. Nesse momento, recebe uma chamada de Manel que a deixa apreensiva.

No patamar do prédio, Daniela chora diante de Marta e implora à irmã para que volte para lá. Marta tenta convencê-la a fugirem e Daniela explica, finalmente, que só tem feito o que Francisca quer porque a quis proteger.

Muito perturbada, Diana queixa-se a Jorge que Gabriel está farto dela. O pai começa a perceber que algo não está bem e tenta convencê-la a tomar um calmante. No entanto, Diana finge estar equilibrada.

Depois de receber outra recusa de um emprego, Helena sente-se frustrada. Amália acha que a filha não precisa disso para nada mas esta quer estar ocupada. Edite chega com Timóteo e vai ao quarto preparar alguns pertences para ficar com o marido no hostel. Amália alegra-se com o apoio que Timóteo dá à filha e este, por sua vez, agradece-lhe também por ter arranjado um espaço para o lançamento do chocolate.

Dolores deixa de tratar de Nelson e este fica desconfiado. Esta promete que o vai deixar tomar conta da própria vida e até se oferece para o ajudar a alugar uma casa só para ele.

Na fábrica de azulejos, Armando informa Lucas que Dolores vai deixar de trabalhar na produção da cerveja. Ainda elogia Quim pelo pedido de casamento e Gisela mostra a todos as fotos da festa. Lucas, magoado, diz que Gi não está a ser honesta com ninguém.

Clara informa Vicente que não vai comprar mais guerras com Francisca para defender os irmãos e afirma que ficará do lado dela nas decisões que esta tomar na gestão da fábrica.

Teresa exige saber para onde Francisca levou Daniela mas esta inventa uma desculpa. Manel aparece e explica a Francisca que podem estar sob ameaça e pede-lhe que tenha cuidado.

Pilar almoça com Gonçalo e está muito aliviada depois de ter falado com Manel sobre o seu regresso à PJ. Fala-lhe do caso do Curador que promete ser desafiante. Mudando de assunto, ponderam marcar um jantar com as filhas dela mesmo receando as reações.

Lobo paga aos seus homens menos do que era esperado, deixando-os desapontados. Só revela a Ricardo o que realmente aconteceu e pede-lhe tempo para lhe pagar o que falta e garante que vai apanhar o Curador.

Depois de um encontro casual, Henrique admite a Liliana que não é homem para dates de uma noite. Esta, por sua vez, também não se sente pronta para ter intimidade com Cruz.

Muito entusiasmado, Nelson dá a provar a Lucas e a Armando a cerveja sem álcool. Está excelente mas ninguém consegue perceber como chegaram aquele resultado para poderem produzir mais.

Alex leva Cátia a casa e conta que falou com Raul para que este se afaste dela. Cátia beija-o e diz que ele foi o melhor namorado do mundo. Hesitante, este pede-lhe tempo mas acaba por ceder e beijam-se apaixonados.

Raul oferece o painel pintado por Joel a Miranda. Esta fica sensibilizada mas disfarça. Quando este se oferece para ajudar na casa de chá, esta manda-o buscar encomendas.

Joel vai até à AVA e fica confuso quando se depara com Amália. Esta reconhece que foi casmurra e que não lhe deu o devido valor nem à sua amizade. Constrangidos, abraçam-se e fazem as pazes.