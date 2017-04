Resumo: 190º Episódio - 20 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara vai ao encontro de Francisca e promete ficar do seu lado em todas as decisões da fábrica, evitando assim que Marta volte para casa da mãe adotiva. Percebendo o desespero da rival, Francisca impõe que, ou Marta volta a viver consigo ou não voltarão a ver a irmã mais nova.

Manel interroga, novamente Hugo. Este recusa-se a dizer quem é o Curador e surpreende o inspetor quando dá a entender que o barão do crime sabe tudo sobre ele e até põe em questão que o seu filho bebé esteja a salvo.

Na estação ferroviária, Lobo abre o cacifo e lê um recado do Curador que o informa que só receberá o seu dinheiro quando obedecer às suas regras. Fica muito irritado com isso.

Na PJ, Manel perde as estribeiras com Hugo que se recusa a dizer o que quer que seja. A sós com Sebastião, partilha com o amigo o que acabou de saber.

Francisca pressiona Daniela a convencer Marta a voltar para casa ou não voltará a vê-la. Nesse momento, recebe uma chamada de Manel que a deixa apreensiva.

No patamar do prédio, Daniela chora diante de Marta e implora à irmã para que volte para lá. Marta tenta convencê-la a fugirem e Daniela explica, finalmente, que só tem feito o que Francisca quer porque a quis proteger.

Muito perturbada, Diana queixa-se a Jorge que Gabriel está farto dela. O pai começa a perceber que algo não está bem e tenta convencê-la a tomar um calmante. No entanto, Diana finge estar equilibrada.

Depois de receber outra recusa de um emprego, Helena sente-se frustrada. Amália acha que a filha não precisa disso para nada mas esta quer estar ocupada. Edite chega com Timóteo e vai ao quarto preparar alguns pertences para ficar com o marido no hostel. Amália alegra-se com o apoio que Timóteo dá à filha e este, por sua vez, agradece-lhe também por ter arranjado um espaço para o lançamento do chocolate.

Dolores deixa de tratar de Nelson e este fica desconfiado. Esta promete que o vai deixar tomar conta da própria vida e até se oferece para o ajudar a alugar uma casa só para ele.

Na fábrica de azulejos, Armando informa Lucas que Dolores vai deixar de trabalhar na produção da cerveja. Ainda elogia Quim pelo pedido de casamento e Gisela mostra a todos as fotos da festa. Lucas, magoado, diz que Gi não está a ser honesta com ninguém.

Clara informa Vicente que não vai comprar mais guerras com Francisca para defender os irmãos e afirma que ficará do lado dela nas decisões que esta tomar na gestão da fábrica.

Teresa exige saber para onde Francisca levou Daniela mas esta inventa uma desculpa. Manel aparece e explica a Francisca que podem estar sob ameaça e pede-lhe que tenha cuidado.