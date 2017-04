Resumo: 189º Episódio - 19 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na reunião da AVA, Joel tenta aproximar-se novamente de Amália, sem sucesso. É Armando quem defende o amigo e conta a Amália que Joel quase foi preso por ter ido atrás dela quando estava em prisão domiciliária. Esta fica pensativa.

Bárbara, arrasada, desabafa com Mafalda, já não confia em Miguel. Este aparece para se justificar e conta toda a verdade. Bárbara mantém-se intransigente e Miguel explica que só casou para ajudar uma amiga. Desiludido, afirma que Bárbara não gosta assim tanto dele e vai embora.

Gabriel e Jorge conversam, preocupados, sobre o comportamento de Diana. Esta ouve-os discretamente e age naturalmente. Pede a Gabriel para dormir lá mas este recusa pois tem de estudar, o que a deixa muito insegura.

Afonso pede a Marta para voltar para casa de Francisca para assim poderem ver Daniela. Desesperada, com a ideia de voltar para casa de Francisca, Marta desata a chorar. Clara conforta a irmã e tenta acalmá-la.

Lobo e Guilherme prepararam-se para sair do armazém quando dois homens invadem o espaço. Rafael vem com eles e obriga Lobo a entregar-lhe a peça roubada.

Preciosa prepara-se para sair enquanto Ricardo tenta fazer as pazes com ela. No entanto, esta recusa. Ao ver Henrique a chegar acompanhado de outro homem, Ricardo ainda fica mais furioso.

Em confidência, Liliana conta a Nelson que Preciosa está muito infeliz com Ricardo. Ambos concordam que Ricardo deve trair Preciosa. Liliana fica feliz ao saber que Nelson tomou a iniciativa de beijar a amiga. Miranda chega e partilha que Dolores não sai do quarto nem pára de chorar, acha que deu cabo da vida ao filho e não se conforma.

No espetáculo das Zorras, Lucas tenta voltar a ter o seu lugar de dj mas Alex impõe-se. Raul pede explicações a Alex por causa de Cátia e Miranda fica irritada com isso. Para amenizar as coisas, Raul pede-lhe para que a deixe ajudá-la ali na festa. Tomané provoca Liliana porque Cruz não está a assistir ao espetáculo mas esta ignora-o. Quim anuncia diante de todos que vai casar com Gisela. Todos aplaudem exceto Lucas que está furioso. Entusiasmado, Quim deixa sair também que acabou de descobrir que Manel é só seu meio irmão, deixando todos boquiabertos e Manel muito constrangido.

Helena elogia o gesto de Amália por ter ido falar com Miranda para ajudar Edite se com o lançamento do chocolate. Manel chega a casa, de rastos, e informa Helena e Edite que Quim contou toda a verdade sobre o seu pai biológico no espetáculo das Zorras. Estas também ficam admiradas ao saber que Quim vai casar.

Gonçalo leva Pilar a casa e despedem-se de forma romântica. Este informa-a de que também já avisou Ricardo sobre o relacionamento de ambos. Gonçalo incentiva-a a voltar à PJ, agora que Luisa se vai embora.

Sozinho, Vicente embebeda-se enquanto vê fotografias de Pilar.

Lobo tenta desvanecer a preocupação de Guilherme em relação aos homens que invadiram o armazém. Pede-lhe segredo e a criança assente.

Luísa interroga Hugo quando o Dr. Varela chega. Num momento de distração, o advogado passa um bilhete datilografado ao preso e a polícia não dá por nada.

Pilar pede a Manel para que a deixe voltar à brigada da PJ. Manel já vê a situação com outros olhos por causa do que está a viver com Clara e Afonso e por isso assente no seu regresso.

Vicente implora a Mafalda para que tente convencer Pilar a terminar a relação com Gonçalo. Mafalda fica penalizada por ver o pai naquele estado depressivo.

No supermercado, Bárbara devolve o anel de noivado a Miguel à frente de todos os funcionários. Dolores fica ainda mais chocada ao saber por Raul que Manel não é filho de Carlos.

Diana troca de turno para acompanhar Gabriel à faculdade. No entanto, este precisa de estudar e de estar concentrado. Esta vê isso como uma desculpa para não estar com ela e Gabriel faz-lhe ver que lhe dedica todo o seu tempo livre. Diana está cada vez mais insegura e vai embora a chorar.

Clara vai ao encontro de Francisca e promete ficar do seu lado em todas as decisões da fábrica, evitando assim que Marta volte para casa da mãe adotiva. Percebendo o desespero da rival, Francisca impõe que, ou Marta volta a viver consigo ou não voltarão a ver a irmã mais nova.

Manel interroga, novamente Hugo. Este recusa-se a dizer quem é o Curador e surpreende o inspetor quando dá a entender que o barão do crime sabe tudo sobre ele e até põe em questão que o seu filho bebé esteja a salvo.