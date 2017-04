Resumo: 188º Episódio - 18 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Para animar Preciosa, Liliana arranja um jantar entre a amiga e Nelson. Este não resiste e declara-se a ela. Acaba mesmo por beijá-la. Esta reconhece finalmente que Ricardo não é bom para ela mas sente remorsos por estar a traí-lo.

Lobo congratula os seus homens pelo sucesso do assalto que fizeram e planeia entregar ele próprio a peça em mão ao Curador.

De partida da PJ, Luísa despede-se e distribui todos os processos que tinha em mão pelos seus homens. Manel informa, nesse momento, a equipa de que houve um novo roubo e suspeita, de imediato, de Lobo.

Em consulta, Francisca comunica a Dolores que é ela a responsável pela falta de ar do filho, ou seja, a sua super proteção faz com que o filho se sinta sufocado. Dolores fica chocada ao perceber que é mesmo isso que o filho pensa.

Depois de confrontar Ricardo com a sua falta de atenção, Preciosa despreza-o e deixa-o a falar sozinho.

Francisca informa Vicente que pretende dar emprego a Helena na fábrica de azulejos. Quando este a avisa de que convocou nova assembleia para a mandar embora dali, esta fica fora de si. Depois do irmão sair, manda chamar Daniela e prepara tudo para irem embora por uns dias. A criança obedece mas fica enervada.

Afonso concorda com a decisão de Vicente mas Clara está cheia de medo do que possa acontecer a Daniela se Francisca se sentir ameaçada.

Vicente pede desculpa a Pilar e implora-lhe por mais uma oportunidade mas esta recusa-se a discutir com ele novamente.

Muito nervoso, Miguel tenta refrear Bárbara em relação à escolha dos convites de casamento. Por ele podem esperar mais algum tempo mas Bárbara quer casar o quanto antes. Perante a insistência para marcar uma data, Miguel vê-se obrigado a contar toda a verdade sobre ser casado. Bárbara fica transtornada e nem quando Miguel explica as circunstâncias, consegue entender.

Raul surpreende Cátia com Alex e repreende a filha por estar a faltar às aulas e por andar a ser desencaminhada por Alex. Cátia rejeita o pai e este acaba por se afastar.

Edite fica radiante ao saber que Timóteo vem a Lisboa para o lançamento do chocolate. Esta partilha que está muito preocupada com Gabriel por causa de Diana que está descontrolada, novamente. Timóteo aconselha a mulher a não forçar nada.

Preciosa partilha com Gabriel que o comportamento de Diana está a descontrolar-se. Ao vê-los a falar, Diana fica ciumenta e paranóica.

Dolores vai trabalhar triste e chorosa por causa de Nelson. Raul, ao vê-la assim tenta ajudar e Dolores acaba por desabafar com o genro que teve o maior desgosto da sua vida porque o filho é alérgico a ela.

Na oficina dos azulejos, Quim surpreende tudo e todos ao pedir Gisela em casamento, com a ajuda de Armando. A própria balbucia um sim mas fica sem reação e Lucas apressa-se a sair dali enquanto todos comemoram.

Vicente reúne-se com Clara para, em conjunto, afastarem Francisca da fábrica. Clara teme represálias sobre Daniela e para ela os irmãos estão em primeiro lugar.

Gonçalo lancha com Ricardo e tenta convencê-lo, novamente a trabalhar consigo. No entanto, quando revela ao afilhado que namora com Pilar, este reage muito mal e recusa a sua oferta de trabalho.

Na PJ, Pilar conversa com Manel sobre Gonçalo e tenta sensibilizá-lo para o facto de Gonçalo só querer ser seu amigo. Pilar fica feliz com a notícia de que Luísa vai embora.

Lobo exige a Rafael fazer ele próprio a entrega ao Curador da peça roubada. Rafael não gosta do tom de Lobo e ameaça-o.

Marta liga, alarmada, a Clara a avisar que Daniela não foi à escola nem atende o telefone. Muito nervosa, Clara tenta localizar Francisca que está em viagem. Quando esta finalmente atende, deixa bem claro que tão cedo não voltará a ver a irmã se Marta não voltar para a sua casa. Francisca alerta ainda para que não mande ninguém atrás dela ou quem sofre as consequências é Daniela.

Na PJ, Manel pergunta a Lobo onde esteve na noite do assalto à fundação mas não tem nada em concreto para o acusar.

Na casa de chá, Miranda aceita fazer o lançamento do chocolate. Edite fica muito feliz e ainda mais ao saber que foi ideia de Amália. Raul alerta Miranda sobre Dolores estar chorosa no supermercado e esta fica confusa.