Resumo: 187º Episódio - 17 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quim comenta com Preciosa que Liliana está a envenená-lo contra Gisela e também Preciosa lhe diz para abrir os olhos. Este decide dar uma grande prova de amor a Gi para calar as más línguas. Por outro lado, Preciosa aconselha Diana a falar com a sua médica por causa do incidente com o médico e Diana finge que vai fazê-lo.

Em conversa, Henrique incentiva Alice a aproximar-se de Jorge mas esta tem consciência de que foi muito injusta com ele.

Jorge observa Diana e o seu comportamento mas não encontra vestígio nenhum de que não esteja a tomar a medicação corretamente.

Na fábrica de azulejos, Clara pede a Vicente para ter calma para não prejudicarem Daniela e mostra-se decidida a entregar as ações de Marta a Francisca. De seguida, Vicente telefona a Gonçalo e marcam um almoço.

Numa visita à casa de Helena, Francisca percebe que Edite não tem local para fazer o lançamento do seu chocolate e oferece uma das salas da empresa para o efeito. Edite fica a pensar no assunto.

Nelson alerta Dolores que deverá acompanhá-lo na próxima consulta com Francisca pois a médica tem algo a transmitir-lhe. Armando fica preocupado e decide que irá também.

Miranda repreende Cátia por se ter embebedado mas como a filha mostra arrependimento, dá-lhe novo voto de confiança.

Raul pede a Joel para que este faça um painel de azulejos com a imagem de Miranda. Quer dar-lhe uma coisa especial. Joel fica sensibilizado e aceita a encomenda.

No ginásio, Sebastião repreende Mafalda por estar a esforçar o braço debilitado. De seguida, esta conta-lhe a novidade sobre Pilar ter um novo namorado e Sebastião também fica surpreso. Acaba também por lhe revelar que Gonçalo é o pai biológico de Manel.

Lobo vai à casa de Clara buscar Guilherme e, em conjunto, repreendem a criança. Afonso não se mostra muito simpático com Lobo por este ter fugido quando foi baleado.

Para evitar males maiores, Luísa decide mudar de brigada para Aveiro. Revela a Manel que sabe que ele está a mentir e para não o prejudicar, prefere afastar-se. Penalizado, Manel agradece-lhe.

Francisca coloca várias questões ao seu advogado, entre elas, se é possível Pilar dar-lhe o direito às ações de Marta. De seguida, partilha com Daniela que está a fazer tudo para ter Marta de volta.

Amália tem uma ideia, quer propor a Edite que faça o lançamento do chocolate na casa de chá e até já falou com Miranda. Helena alegra-se com isso e terá de ser ela a falar com a irmã para que esta aceite. Manel chega nesse momento a casa e informa a mãe e a avó que afinal não vai sair de casa e que não quer ficar zangado com a mãe pois gosta muito dela.

Na adega do hostel, Alice consola Preciosa que levou mais uma tampa de Ricardo. Gonçalo e Vicente jantam e falam, muito tensos. Vicente perde as estribeiras e aperta os colarinhos de Gonçalo e este tenta que a conversa acabe ali. Mais furioso ainda, Vicente atira-se a ele e dá-lhe um soco.

Clara conversa com Afonso e está determinada a ceder à pressão de Francisca. Este considera que a madrasta está a fazer bluff e que não devem ceder à sua chantagem.

Já depois de Vicente ter ido embora, Gonçalo desculpa-se diante de Alice. Preciosa recolhe-se no seu quarto, triste por Ricardo a ter deixado pendurada.

Edite embala os chocolates com a ajuda da família e recebe com agrado a sugestão de fazer o lançamento na casa de chá. Diana aparece e quer ajudar mas já vem tarde. Sente-se posta de parte e reage mal. Exige que Edite lhe diga porque não gosta dela e acha que a mãe de Gabriel preferia Preciosa para o filho. Gabriel percebe que a namorada está a ter um surto e leva-a dali.