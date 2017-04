Resumo: 186º Episódio - 15 de abril (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul vai à casa dos Matias para os informar que já deu legalmente 40 por cento da casa de chá a Miranda. Nesse momento, Cátia chega a casa embriagada. Todos a repreendem, principalmente, o pai mas esta não lhe reconhece qualquer autoridade.

Diana indaga junto de Clara se tem fotos da sua mãe grávida de si. Começa a pôr em causa que é mesmo filha de Andreia. Clara aproveita o momento para pedir a Diana para ir verificando em casa de Francisca se Daniela está bem.

Manel fica alarmado ao saber que Helena se sentiu mal e os irmãos conseguem convencê-lo a não sair de casa para não piorar o estado de saúde da mãe.

Francisca hipnotiza Daniela para obter mais informações a respeito do que se passa em casa de Clara. No entanto, a criança não sabe nada para lhe poder revelar.

Sebastião surpreende Mafalda despida e vê, finalmente, o seu peito. Esta fica muito aflita e este tenta agir naturalmente. Mafalda fica triste mas Sebastião reforça que não é uma cicatriz que vai mudar o que sente por ela.

Depois de saber que não vai receber dividendos da empresa, Francisca fica muito enervada pois não teve voto na matéria e avisa o irmão de que vai voltar a ter a maioria da empresa.

Perante as perguntas das filhas, Pilar acaba mesmo por confessar que está mesmo envolvida com Gonçalo. Mafalda e Bárbara ficam perplexas, principalmente, Bárbara que acha que traíram o pai.

No supermercado, Diana é interpelada por um médico que lhe pede ajuda sobre um produto. Pensando tratar-se de alguém que está ali para a apanhar, recua, tensa. Acaba mesmo por fugir e Raul e Preciosa é que a conseguem acalmar e disfarçam por ela. Esta também força um sorriso e arranja uma desculpa para o incidente.

No hostel, Liliana ganha coragem e diz a Quim que Gisela anda a enganá-lo com Lucas. Afirma mesmo que Gi não o ama. Quim fica muito sério a ouvi-la.

Dolores vai ao armazém de produção de cerveja e deita umas sementes de baunilha no bidão da cerveja sem álcool. Sai, sorrateira, sem que ninguém a veja.

Guilherme e Daniela saem da escola diretos para casa de Clara sem pedirem autorização a ninguém. Apesar da surpresa, Clara recebe-os bem mas trata de avisar Lobo que o filho está ali.

Manel continua focado na sua investigação ao Curador. Sebastião avisa o amigo que Luisa foi a casa de Clara.

Nesse instante, Luisa chega a casa de Clara e é recebida por Marta. Afonso também aparece e vai respondendo às suas perguntas. Luísa percebe que ele está a mentir mas este justifica as suas incoerências com a memória debilitada pelo coma.

Clara leva Daniela a casa de Francisca e esta ameaça a rival, ou ela obriga Marta a voltar para casa dela para reaver as ações ou desaparece com Daniela e nunca mais ninguém a vê.

Depois do choque, Clara ainda tenta fazer Francisca reconsiderar mas esta não olha a meios para atingir os fins. Sem perceber o que aconteceu, Daniela fica triste por a irmã mais velha ir embora tão depressa.

Luísa insiste com Afonso para que este lhe conte o que realmente aconteceu na quinta mas Afonso não revela a verdade. Somente que lhe queria pregar um susto.

Mafalda procura Vicente que está de rastos depois de saber que Pilar está com o seu grande amigo. Mafalda chama o pai à razão e relembra que Pilar não lhe deve nada.

Miguel desculpa-se perante Bárbara por não a ter procurado ainda. Alega estar muito cansado. Esta revela que a mãe tem um namorado e está muito desiludida com isso.

Pilar vai ao palacete encontrar-se com Clara. Esta pede à tia que passe uma procuração com as ações de Marta a Francisca pois receia que esta faça mal à irmã. Pilar aproveita para contar à sobrinha que está com Gonçalo.

Na PJ Manel está pouco preocupado com as consequências para si. Só quer salvaguardar Clara e Afonso de serem presos.

Amália fica estarrecida ao saber que afinal o seu amigo virtual era Joel. Helena acha amoroso a tentativa do amigo da mãe mas Amália está irredutível.

Lucas continua a pressionar Gisela a terminar o namoro com Quim. Armando comenta que a cerveja que está em produção tem um aroma diferente.