Resumo: 185º Episódio - 14 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No barco de Gonçalo, Pilar e o novo amante brindam ao novo momento das suas vidas. Tanto um como o outro estão a apoiar-se bastante. No entanto, Gonçalo receia a reação de Vicente quando descobrir que se apaixonou por Pilar. Esta, por sua vez, tomou a decisão de voltar à PJ.

Luísa mantém-se desconfiada de Manel no acidente com Afonso e decide ela própria ir interrogar o jovem.

No hostel, Quim marca hotel para passar a noite com Gisela e esta fica muito nervosa.

De noite, Cátia e Alex ocupam a casa de chá e esta embebeda-se perante a perspetiva de ser dona daquilo tudo. Está muito revoltada com o pai.

Miguel regressa do Algarve e comenta desiludido com Jorge que não encontrou Simone. O irmão aconselha-o a contar a verdade a Bárbara.

Enquanto isso, Bárbara janta com Mafalda e estranha que o noivo tenha regressado do Algarve sem lhe dizer nada. Mafalda comenta com a irmã a proximidade entre Pilar e Gonçalo e Bárbara concorda que está a ser demais.

Guilherme insiste com Lobo para irem à casa de Clara mas este retrai-se.

Numa visita ao filho de ambos, Francisca percebe que Manel está triste e tenta que este desabafe com ela. Manel não lhe dá confiança e só quer certificar-se de que esta vai manter o depoimento junto da polícia.

Vicente procura Pilar e insiste com ela para voltarem a estar juntos. Esta vê-se obrigada a contar que tem um relacionamento com Gonçalo. Vicente fica muito exaltado porque se sente traído. De cabeça quente, quase levanta a mão a Pilar que o imobiliza e o expulsa de sua casa.

Francisca liga a Clara para lhe pedir para visitar Afonso com Daniela. No entanto, nem Clara nem Afonso a querem lá em casa.

Gabriel fica irritado com Diana por ela ter ido ao hospital para confirmar que este estava a trabalhar. Apesar de todas as explicações, Diana está insegura e sente-se diminuída por Edite não a ter envolvido no lançamento do chocolate. Exausto, Gabriel não continua a conversa e, à saída, alerta Jorge para o comportamento estranho de Diana e aconselha-o a verificar se ela está a tomar toda a medicação.

Edite está numa pilha de nervos pois não consegue reservar um espaço para o lançamento do chocolate e mal consegue apoiar a irmã Helena com a sua crise familiar.

Muito tensa, Pilar conta a Gonçalo que Vicente reagiu muito mal ao saber que estão juntos. Pilar só quer ter a certeza de que estão ambos certos de que querem estar juntos e Gonçalo tranquiliza-a.

Preciosa continua a criar expetativas falsas em relação a Ricardo apesar de todos os avisos de Liliana.

Nelson e Armando estão cada vez mais preocupados porque não acertam na receita da cerveja sem álcool. Quando Dolores se intromete, Nelson, pela primeira vez, diz à mãe que a culpa de sentir falta de ar é dela que não o deixa ser ele próprio.

No quarto de Lucas, este e Gisela beijam-se apaixonados. No entanto, esta sente muitos remorsos e pára antes de chegarem a fazer amor. À saída do quarto, Liliana vê Gisela a compor-se depois de sair do quarto de Lucas e fica a pensar que esta teve sexo com o dj.

Já no quarto com Quim, Gisela finge estar com uma dor de cabeça e assim evita fazer sexo com ele também. Muito apaixonado, Quim assente a tudo o que Gisela diz.