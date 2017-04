Resumo: 184º Episódio - 13 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gonçalo encontra-se com Vicente que lhe cobra este não atender os telefonemas nem responder às suas mensagens.

Francisca procura Pilar e mostra-se injustiçada por ter sido passada para trás na fábrica. Pilar não tem qualquer empatia por ela e avisa-a de que ela própria vai reabrir o processo da morte de Laura.

Depois de Clara chegar a casa, Afonso explica à irmã que já sabe que foi Manel quem o baleou. Ainda fica mais abalado ao saber que Manel fez um acordo com Francisca para que esta não apresentasse queixa. Por sua causa, a morte da mãe não será investigada. Clara pede ao irmão que colabore com a história que contaram à polícia e este assente.

Cruz e Liliana regressam do passeio de tuk-tuk e Helder fica muito constrangido ao ver a ex do irmão com outra pessoa.

Lucas propõe a Gisela que fique com Quim e com ele ao mesmo tempo. Esta não lhe responde pois Armando interrompe a conversa, preocupado com a fórmula da cerveja sem álcool.

Ao almoço, Gonçalo conta a Vicente que é pai de Manel. Vicente fica boquiaberto e considera que isso só vai destruir a família de Helena. Nesse momento, Pilar telefona a Gonçalo mas este não atende. Vicente repara no nome da ex-mulher no visor e fica incomodado com isso.

Manel interroga um dos ladrões relacionados com o Curador e quando refere esse nome, o indivíduo fica muito assustado.

Em consulta, Francisca revela a Nelson que a bomba que lhe deu funcionou como placebo e conclui que este, efetivamente, não tem asma. Aconselha-o a tomar consciência de quais são as situações em que sente falta de ar e este reconhece que geralmente isso acontece quando está ao pé da mãe.

Depois de assinar a nova escritura da casa de chá, Miranda explica a Dolores que este não está efetivamente a mentir e que tem cumprido com tudo o que diz. Esta partilha com a filha que está a boicotar o emprego de Raul no supermercado e Miranda fica irritada com isso.

Na reunião da AVA, Joel convida Amália para um encontro através do seu perfil falso do facebook. Esta aceita o convite, satisfeita. Henrique também participa do encontro e sugere que aconteçam sessões de cinema que a seguir possam ser debatidas. Os associados da AVA gostam da sugestão.

Edite e Preciosa preparam o lançamento do chocolate “Amor Maior” e Edite só lamenta que isso esteja a acontecer num momento tão frágil para a família. Ainda fica mais nervosa ao saber que o espaço onde ia fazer o lançamento não estará disponível.

Jorge quase surpreende Diana a destruir os comprimidos. Esta finge estar tudo bem e faz conversa trivial. Mostra interesse em aprender coisas sobre a produção de chocolate para agradar a Edite. Estranhamente, Diana pede a sua certidão de nascimento a Jorge.