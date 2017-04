Resumo: 182º Episódio - 11 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pesarosa, Helena reúne Amália, Quim e Alex para lhes contar a verdade sobre o pai verdadeiro de Manel. Amália fica muito desiludida com a filha e Alex e Quim sentem-se tristes por Manel não ser irmão deles como pensavam.

Lucas regressa ao seu trabalho na fábrica de azulejos e os colegas recebem-no, em celebração. Em surdina, Gisela pede-lhe que se afaste dela quando estiver acompanhada de Lucas.

No bar de sumos, Tomané e Helder disputam qual dos sumos será comercializado quando Liliana aparece acompanhada de Cruz. Tomané fica paralisado.

Raul chega atrasado ao trabalho tenta explicar-se com a ida à escola da filha mas ninguém quer saber das suas razões e Bárbara repreende-o.

Manel recorda Carlos com alguns dos seus objetos e Amália encontra-o triste. Esta também lamenta a situação e Manel partilha com a avó que preferia nunca ter sabido tal coisa. Apesar de tudo, Amália aconselha o neto a ouvir o que Gonçalo tem para dizer. Manel liga, de imediato, a marcar um encontro e Gonçalo fica feliz com isso.

Jorge vai ao supermercado e leva consigo os medicamentos de Diana. Esta pede ao pai para deixar com ela e este assente, sem imaginar que a filha está a boicotar o tratamento. Nelson também vê Preciosa ao longe e sente-se sem coragem para falar com ela. Quando esta o aborda, fica muito nervoso.

Raul surpreende Miranda na casa de chá quando esta está a fazer limpezas. Insiste em ajudar mas Miranda recusa. No entanto, começa a ceder aos poucos à sedução de Raul e este percebe.

Gisela ensaia a conversa que vai ter com Quim a terminar o namoro. Quando este chega, perde a coragem porque Quim vem arrasado com a novidade de Manel não ser filho de Carlos. Angustiada, consola o namorado.

Mafalda descarrega a sua frustração em Bárbara e depois arrepende-se e pede desculpa à irmã. Esta entende a irmã pois também já viveu uma situação idêntica e aconselha-a ter acompanhamento psicológico.

No hospital, Teresa visita o neto Afonso e pede-lhe perdão por não os ter defendido. Este alegra-se ao saber que a avó vai viver com Francisca para estar perto de Daniela. Depois da avó sair, Afonso questiona Clara sobre quem o baleou mas esta não revela nada.

Edite ouve uma conversa entre Amália e Helena e fica indignada ao ouvir a mãe dizer que perdoa a irmã e o seu erro. A si não perdoou nem tolera nada e, resignada, decide regressar a São Tomé urgentemente.

Manel encontra-se com Gonçalo e transmite-lhe que não tem qualquer interesse em relacionar-se com ele nem esquecer a memória de Carlos, o seu pai. Gonçalo esforça-se por chegar a ele mas Manel pede-lhe que se afaste dele e da família.

Francisca tenta saber informações através de Daniela sobre o que se passa em casa de Clara e fica irritada ao saber que Manel esteve lá em casa.

Na casa de chá, Joel felicita Teresa pela recuperação de Afonso e Amália fica muito incomodada ao vê-los tão cúmplices. Joel alerta Teresa para o perigo de ir viver com a filha.

Mafalda reúne toda a família para lhes transmitir que quer fazer um teste genético para saber qual a probabilidade de voltar a ter cancro. Todos concordam com a necessidade de saber isso exceto Ricardo, que prefere ficar na ignorância.