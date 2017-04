Resumo: 181º Episódio - 10 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quim e Lucas conversam no ginásio quando Gisela chega e, ao fim de pouco tempo, foge dali, constrangida ao ver os dois a conversar.

Miranda aceita a proposta de Raul, vai ficar com cinquenta por cento da casa de chá e os outros cinquenta por cento, ficarão para Cátia quando ela fizer dezoito anos. Este aproveita a proximidade para lhe pedir mais uma oportunidade e Miranda baixa o olhar, balançada. Cátia interrompe a situação e expulsa o pai dali.

Em casa, Diana conversa com Jorge e fica muito desiludida quando recebe uma mensagem de Gabriel a dizer que teve uma emergência no hospital e já não poderá vir ao seu encontro.

Manel vai à casa de Clara para desabafar com alguém o que acabou de descobrir. Muito abalado conta tudo a Clara que o ouve pacientemente e lamenta a situação. Gonçalo liga a Manel mas este rejeita a chamada.

Em casa de Pilar, Gonçalo partilha com a amante que é pai de Manel e esta fica perplexa com a novidade. Alerta Gonçalo que Manel era muito ligado a Carlos e que não vai aceitar essa novidade tão depressa.

No hostel, Sebastião insiste em aproximar-se de Mafalda e apesar das suas tentativas de o afastar, Sebastião não desiste e continua disponível para ela.

Dolores ralha com Miranda por deixar Raul estar a aproximar-se de si. Por outro lado, Armando e Nelson ainda não acertaram com a receita da cerveja sem álcool e quando Dolores se intromete nisso, Nelson responde, dizendo o que pensa à mãe. Esta fica admirada com a frontalidade do filho.

De volta a casa, Manel ouve, uma vez mais, Helena a explicar-se. Esta não se arrepende de ter escondido de todos que o seu pai é Gonçalo e afirma que Carlos foi o melhor pai que poderia ter. Sem grande compaixão, Manel impõe que a mãe conte a verdade a toda a família.

No dia seguinte, Lobo goza com Cruz por este se ter feito passar por seu sócio. Aproveita para lhe pedir para estar focado no próximo serviço que terão de fazer.

Durante o trabalho, Manel recebe uma nova chamada de Gonçalo e atende, dizendo-lhe que não tem nada para falar com ele.

Francisca exige que Vicente lhe diga com quem vão ficar as ações de Marta e este não dá grandes explicações. Francisca mostra-se revoltada por ninguém acreditar nela e fala da questão de Teresa querer ir para sua casa para salvaguardar os netos. Vicente alegra-se com isso.

No hospital, Clara fala com Afonso e quando vai a sair do quarto, este desperta do coma. Marta chega, nesse momento, e fica eufórica com a novidade. Afonso é examinado pelos médicos e sente muitas dores. Quando Clara lhe pergunta sobre o sucedido na quinta, Afonso não se recorda de nada. A médica afirma mesmo que Afonso não está ainda em condições de prestar declarações.

Manel e Sebastião fazem uma operação e conseguem interceptar quadros roubados encomendado pelo Curador. De volta à sede da PJ, Manel quer interrogar os bandidos mas quer fazê-lo com cuidado para que não sejam assassinados.