Resumo: 180º Episódio - 8 de abril (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique pressiona Liliana a mandar mensagem a Cruz e esta, finalmente, decide-se. Combinam ir tomar um café. Cátia conversa com Alex sobre o seu pai e este partilha que sente muitas saudades do seu pai, deixando-a envergonhada por ser tão dura com Raul.

Gisela partilha com Alice que ganhou um carro num concurso. Pede-lhe que vá consigo buscar o prémio e nem quer acreditar na sorte que teve.

Nelson aconselha Miranda a fazer uma cláusula no contrato que vai fazer com Raul onde salvaguarda que os outros cinquenta por cento, ficarão para Cátia quando esta for maior de idade.

Tomané fica cheio de ciúmes ao ver Liliana a mandar mensagens mas não dá parte fraca. Também aconselha Quim a impor-se porque as pessoas comentam a proximidade de Gisela e Lucas. Esta aparece e conta ao namorado que ganhou um carro e Quim salta de alegria com ela.

Helena vai à campa de Carlos e desabafa com o falecido marido todos os seus pecados.

Francisca fala ao telefone com Alice sobre Nelson, quando Teresa chega e a obriga a desligar. Esta informa a filha que vem viver lá para casa para salvaguardar os netos e garantir que nada de mal lhes acontece. Avisa-a ainda de que fez uma gravação onde revela tudo o que sabe e se lhe acontecer alguma coisa, será entregue na polícia.

Vicente surpreende Gonçalo no palacete em Sintra. Este fica muito constrangido mas sente-se na obrigação de ir almoçar com o amigo.

Helena conta finalmente a Manel que não é filho de Carlos e sim de Gonçalo e todo o contexto em que isso aconteceu. Manel fica profundamente magoado com a mãe.

Teresa procura Amália e pede-lhe que guarde uma pen drive consigo e que a entregue a Clara se lhe acontecer alguma coisa. Não adianta muito do que se trata. Amália recebe o pedido com estranheza mas assente.

Ainda muito abalado, Manel recusa-se a ouvir as desculpas de Helena. Está indignado com a dimensão da mentira que é a sua vida.

Pilar aparece de surpresa no palacete para beber um café com Gonçalo e Clara repara na intimidade dos dois, intrigada.

Francisca desabafa com Alice e dá a entender à amiga que Teresa está a ficar demente. Alice reprova a sua atitude, cada vez está mais isolada. No entanto, o único objetivo de Francisca é recuperar o amor de Manel.

Jorge ajuda Mafalda com a fisioterapia e dá-lhe indicações de como agir com o seu braço depois da operação. Ricardo aparece de surpresa em casa da mãe e fica muito constrangido. Vem pedir conselhos à irmã sobre como lidar com Preciosa e apesar dos avisos, insiste em manter uma relação com uma mulher.

No supermercado, Raul conta o dinheiro do fundo de caixa e arruma-o. Dolores observa e num momento de distração do genro, esconde o dinheiro que este havia guardado. Nesse momento chega também um estafeta com rosas de Ricardo para Preciosa . Esta fica muito confusa com isso. Quando dá pela falta do dinheiro, Raul fica muito nervoso e percebe que foi Dolores quem escondeu o dinheiro para o prejudicar.

Na casa de chá, Liliana encontra-se com Cruz e este diz ser sócio de Lobo, no bar de Gin. Esta fica impressionada com isso. Lobo aparece e interrompe o encontro, o que deixa Cruz muito nervoso.

No hospital, uma das médicas informa Clara de que estão a reduzir os sedativos para forçar Afonso a acordar.

Helena conta também toda a verdade sobre Manel ser filho de Gonçalo a Edite. A irmã fica chocada e até um pouco revoltada pois quando ficou grávida, não teve o apoio de ninguém e afinal a irmã também não é nenhuma santa, como deu a entender a vida toda.