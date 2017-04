Resumo: 179º Episódio - 7 de abril (sexta-feria)

Sem Pilar saber, Bárbara convida Vicente para jantar sushi consigo e com Mafalda. Bárbara mostra-se solidária e mostra o seu joelho à irmã em troca desta lhe mostrar as mamas. Vicente chega na expectativa de jantar com a família e fica desiludido com a ausência de Pilar.

Lobo visita Clara e conta-lhe animado que está livre de vigilância. Lobo mostra também preocupação em relação a Afonso e teme que Francisca o acuse quando este acordar.

Amália e Helena elogiam o gesto de Francisca ao deixar o bebé ficar lá em casa. Só não acham bem Manel querer a guarda total. Helena está muito apreensiva com o facto de ter de contar a verdade ao filho e Manel fica preocupado ao ver a mãe assim.

Depois de fazerem amor, Pilar e Gonçalo conversam descontraídos. Esta vê que tem várias chamadas não atendidas da filha Bárbara mas ignora.

Preciosa tenta terminar o namoro com Ricardo porque se sente muito infeliz mas este continua a manipular a situação e a fazê-la acreditar que gosta dela.

Ao jantar, Francisca chama Daniela que não tem vontade de comer. A criança começa a mostrar aos poucos a sua vontade nas situações.

Sebastião recebe, resignado, uma nega de Mafalda. Esta está a evitá-lo. Lucas consola o amigo e Preciosa também se junta a eles. Apesar de todos perceberem que Preciosa não está feliz, não insistem com ela. Lucas também assegura que tem andado a fazer tudo direito para não voltar a ter recaídas.

Armando começa a desesperar porque não consegue acertar na receita da cerveja sem álcool. Cátia implora aos avós que não falem mais de Raul à sua frente.

Gabriel revolta-se com Amália por esta ser tão intransigente com a sua mãe. Este repreende a avó por não respeitar as escolhas da mãe e por ser responsável por Edite ir embora mais cedo. Diz com todas as letras à avó que a família ficou dividida por sua causa e que isso o faz sofrer.

Bárbara interroga Pilar sobre a noite anterior mas esta não revela onde nem com quem esteve. Pilar deixa bem claro que não quer Vicente lá enfiado em casa, o que deixa Bárbara triste.

Sebastião aparece de surpresa e Mafalda não tem como evitar que este a acompanhe à primeira sessão de radioterapia. Esta explica-lhe finalmente que se sente mal por estar incapaz e não quer condicionar a sua vida.

Gonçalo e Helena voltam a encontrar-se e este faz-lhe um ultimato, tem até ao final do dia para contar toda a verdade a Manel.

Manel ouve escutas de suspeitos e partilha as suas desconfianças com Luísa. Esta acredita na sua intuição em relação ao Curador.

Diana não percebe porque razão Miguel vai ao Algarve e fica a cismar com isso, apesar de Jorge explicar que são questões pessoais. Também confronta o pai por não lhe ter contado tudo sobre Afonso e pede-lhe que não lhe esconda as coisas.

Nelson vai a uma nova consulta com Francisca e, desta vez, fala de Preciosa e do seu amor por ela. A psiquiatra aconselha-o a começar a verbalizar as suas emoções, pouco a pouco, e dá-lhe uma bomba de asma vazia para testar a sua falta de ar.

Gisela entra no trabalho e exibe o seu braço sem gesso. Armando aconselha-a a ficar com Quim pois vê-se que o rapaz gosta muito dela.